Rapid n-o lasă pe Craiova să se distanțeze. Gruparea giuleșteană așteaptă titlul de 23 de ani

Rapid București a învins-o pe Unirea Slobozia cu scorul de 2-1 (1-0), luni seara, în deplasare, în ultimul meci din etapa a 29-a a Superligii de fotbal.

Rapid a deschis scorul prin Daniel Paraschiv (24), cu o lovitură de cap, la centrarea lui Olimpiu Moruțan. Unirea a egalat după pauză, prin fostul rapidist Alexandru Albu (57), după o centrare a lui Andrei Dragu, din lovitură liberă.

Alexandru Dobre (67) a marcat golul victoriei oaspeților, la centrarea lui Andrei Borza, profitând de luftul unui fundaș.

Rapid a avut și o bară, prin brazilianul Talisson (74).

În tur, Rapid s-a impus cu 4-1. Unirea are trei înfrângeri consecutive.

În clasament, Universitatea Craiova este lider cu 59 de puncte. Pe 2 se află Rapid, cu 55 de puncte, iar Dinamo încheie podiumul, cu 52 de puncte.

Cu 24 de puncte, Unirea Slobozia este pe locul 14.

A mai rămas o etapă de jucat în sezonul regular.