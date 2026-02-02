Video Bolojan, iritat pe jurnaliști după ce s-a lansat informația că are la mână un ceas de 200.000 de euro. „Nu mai colportați! Aveți bun simț”. Cât costă de fapt ceasul

Premierul Ilie Bolojan s-a arătat, luni, iritat de informațiile vehiculate în spațiul public despre faptul că ar avea la mână un ceas de 200.000 de euro, care nu figurează în declarația de avere.

Întrebat pe holurile Parlamentului despre ceasul pe care îl poartă la mână, Ilie Bolojan a răspuns în timp ce mergea: „Nu mai colportați toate minciunile legate de ceasuri și de alte lucruri. Și aveți puțin bun simț și politețe! E un ceas ieftin, ca să fiți liniștiți. Nu mai mințiți”.

Premierul le-a arătat apoi jurnaliștilor și ceasul de la mână, demonstrând că nu este un Patek Philippe, așa cum au spus unii jurnaliști, ci un ceas ieftin de la Timex.

Pe site-urile de specialitate, modele Timex pentru bărbați costă între 200 și 700 de lei.

Ilie Bolojan a participat la ședințele grupurilor parlamentare ale PNL, unde și-a susținut oamenii contestați de colegii din partid pentru funcțiile din Parlament, iar de la ora 18, participă la Vila Lac la ședința conducerii PNL.