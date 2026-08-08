 Prețurile carburanților au scăzut ușor. Cât costă benzina și motorina în marile orașe | adevarul.ro
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Prețurile carburanților au scăzut ușor. Cât costă benzina și motorina în marile orașe

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Benzina și motorina s-au ieftinit sâmbătă, 8 august, în mai multe orașe din țară, față de ziua precedentă. Cele mai mici prețuri din marile orașe sunt de 9,32 lei pe litru pentru benzină și 10,47 lei pe litru pentru motorină.

FOTO: Mediafax
FOTO: Mediafax

Potrivit Peco Online, vineri, 7 august, prețul mediu al unui litru de benzină era de 9,39 lei, iar cel al unui litru de motorină, de 10,61 lei.

Tot potrivit site-ului citat, prețul mediu al unui litru de benzină s-a majorat cu 10,3% față de luna trecută, ceea ce înseamnă că un plin (50 de litri) costă astăzi cu 44,5 lei mai mult. În cazul motorinei, prețul mediu a crescut cu 14,5%, ceea ce înseamnă că un plin costă cu 68,5 lei mai mult.

În 2021, prețul mediu al benzinei era de 5,69 lei pe litru, iar cel al motorinei, de 5,65 lei. Pentru GPL, șoferii plăteau în medie 3 lei pe litru.

Un an mai târziu, în 2022, prețurile medii au crescut la 7,35 lei pentru benzină, 8,07 lei pentru motorină și 4,04 lei pentru GPL. În 2023, benzina costa în medie 6,75 lei pe litru, motorina 7,18 lei, iar GPL-ul 3,59 lei.

În 2024, prețurile medii au crescut, din nou, la 7,13 lei pentru benzină, 7,30 lei pentru motorină. GPL-ul scăzuse la 3,47 lei. În 2025, acestea au ajuns la 7,32 lei, 7,55 lei și, respectiv, 3,66 lei.

În 2026, prețul mediu este de 8,62 lei pentru un litru de benzină, 9,12 lei pentru un litru de motorină și 4,25 lei pentru un litru de GPL.

Legea privind starea de criză în domeniul carburanților a fost promulgată

În contextul crizei carburanților, președintele Nicușor Dan a promulgat marți, 4 august, legea care prevede reducerea temporară a accizei la motorină și instituirea unei contribuții de solidaritate, precum și măsuri pentru protejarea populației și a economiei.

Legea prevede că o situație de criză pe piața carburanților poate fi declarată în cazul unor perturbări majore, precum conflicte armate, sancțiuni sau probleme de aprovizionare.

În această perioadă, exporturile și livrările intracomunitare de motorină și țiței vor necesita aprobarea autorităților, iar acciza la motorină va putea fi redusă temporar cu 5%-25%, în funcție de evoluția prețurilor.

Ministerul Finanțelor va evalua situația de două ori pe lună și va ajusta reducerea, care va dispărea dacă nu mai este necesară.

Situația de criză va fi instituită de la intrarea în vigoare a legii până la 31 octombrie, cu posibilitatea prelungirii succesive, prin hotărâre de Guvern, pentru perioade de cel mult trei luni, dacă motivele care au determinat adoptarea măsurii persistă.

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