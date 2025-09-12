Analiză De ce crește AUR în intenția de vot și ce șanse sunt să ajungă la guvernare. „Nu mai putem discuta ca despre o ipoteză cu șanse mici”

Partidul AUR, condus de fostul candidat la prezidențiale George Simion, continuă să crească în intenția de vot a românilor. Analiștii arată că ascensiunea partidului este însă mai degrabă una contextuală, bazată pe câteva elemente care aduc frustrare în rândul alegătorilor. Totuși, un procent de peste 30% ar putea să aducă partidului șanse serioase la guvernare.

AUR se menține pe un trend ascendent în ultimele luni, crescând în intenția de vot pentru parlamentare cu 2.4% în iunie și cu 0.3% în septembrie, arată barometrul Inscop. În luna mai, partidul era la 38.1%, ajungând acum la 40.8%. Și alte partide „suveraniste” se bucură de creșteri asemănătoare, însă nu tot timpul: SOS România ajunge acum la 2.8%, după ce a trecut de la 2.5% în mai la 1.9% în iunie. POT are 3.3%, după ce ajunsese la 4.2% în iunie, plecând de la 3.2% în luna mai.

Analiștii subliniază că cifrele actuale pot să nu conteze prea mult peste 3 ani, însă o serie de elemente favorizează o creștere în sondaje pentru aceste partide, în special pentru AUR. „În 3 ani se pot întâmpla foarte multe lucruri și nu putem pune un semn de egalitate între sondajele de astăzi și ce va fi în realitatea votului din 2028”, subliniază consultantul politic Adrian Zăbavă.

„Sunt deschise toate opțiunile în acest moment. Noi ne aflăm într-o situație dificilă din punct de vedere economic și financiar-bugetar, în care au fost luate măsuri de redresare economică nepopulare. De aceea AUR a crescut”, punctează redactorul-șef Historia Ion M. Ioniță, arătând că partidul se bucură deocamdată de o conjunctură favorabilă.

„Când ești cel mai de succes partid din România, bineînțeles că poți avea șanse și să ajungi la guvernare. Deci nu mai putem discuta despre acest lucru ca despre o ipoteză de luat în calcul cu șanse mici” – Adrian Zăbavă, consultant politic.

Progresul partidului trebuie luat în calcul în vederea următoarelor alegeri parlamentare, care vor avea loc în 2028 și care vor schimba Executivul. „AUR crește de ceva timp, capitalizează situația sociopolitică din România, a avut niște alegeri prezidențiale de succes până la urmă, chiar dacă nu și-au dus candidatul la Cotroceni. Dar au fost niște alegeri care au transformat AUR în cel mai de succes partid din România. Și când ești cel mai de succes partid din România, bineînțeles că poți avea șanse și să ajungi la guvernare. Deci nu mai putem discuta despre acest lucru ca despre o ipoteză de luat în calcul cu șanse mici. Nu putem să discutăm despre asta. Acum 4 ani poate, dar astăzi realitatea e cu totul alta”, avertizează consultantul politic Adrian Zăbavă.

Ce favorizează ascensiunea AUR

Consultantul politic Adrian Zăbavă arată că ascensiunea AUR se bazează pe „o acumulare de tensiune social-politică pe parcursul mai multor ani, o inegalitate și o inechitate socială în creștere, o scenă politică ruptă de realitatea social și o aliniere cu fenomene social-politice care se întâmplă în mai toate țările occidentale. Sunt multe lucruri. Și bineînțeles, o situație economică sensibilă, să-i spunem așa. Mulți oameni care își văd prezentul și viitorul nu așa cum și-au imaginat poate cu ceva ani în urmă și de aici extrem de multă frustrare”.

„Crește numai opoziția pe care o avem, cea naționalist-suveranistă, pentru că altcineva nu mai e în opoziție în acest moment” - Ion M Ioniță, redactor-șef Historia.

„E vorba de furie, de nemulțumire. Aici nu trebuie să excludem, bineînțeles, ce se întâmplă pe rețelele de socializare. (…) Pentru mulți contează să-și verse nemulțumirea. (…) Dacă am fi avut mai multe partide în opoziție, nu numai cele din aceeași familie, să spunem, nationalist-suveraniste, poate ar fi câștigat și alte curente. Dacă ar fi fost o opoziție de stânga sau alte feluri de opoziții. Dar pentru că nu există, crește numai opoziția pe care o avem, cea naționalist-suveranistă, pentru că altcineva nu mai e în opoziție în acest moment”, mai explică Ion M. Ioniță.

O perioadă de „ajustare a mișcărilor politice”

De fapt, „s-au trecut multe linii roșii care duc la polarizare extrema și la multe alte lucruri ce favorizează astfel de mișcări politice”, mai punctează Zăbavă.

„Aș spune valabil și pentru celelalte țări, nu doar pentru România (…) Trăim o perioadă de ajustare a mișcărilor politice la societățile occidentale, iar până acum realitatea altor țări ne arată acest tip de politică e aici să stea pentru mai mult timp. Cred că e valabil și la noi, indiferent dacă acest tip de vot va fi capitalizat de AUR sau de alt partid asemănător”, mai completează Zăbavă.