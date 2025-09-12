search
Vineri, 12 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Analiză De ce crește AUR în intenția de vot și ce șanse sunt să ajungă la guvernare. „Nu mai putem discuta ca despre o ipoteză cu șanse mici”

0
Analize Adevărul
0
Publicat:

Partidul AUR, condus de fostul candidat la prezidențiale George Simion, continuă să crească în intenția de vot a românilor. Analiștii arată că ascensiunea partidului este însă mai degrabă una contextuală, bazată pe câteva elemente care aduc frustrare în rândul alegătorilor. Totuși, un procent de peste 30% ar putea să aducă partidului șanse serioase la guvernare.

FOTO Inquaam Photos / Octav Ganea
FOTO Inquaam Photos / Octav Ganea

AUR se menține pe un trend ascendent în ultimele luni, crescând în intenția de vot pentru parlamentare cu 2.4% în iunie și cu 0.3% în septembrie, arată barometrul Inscop. În luna mai, partidul era la 38.1%, ajungând acum la 40.8%. Și alte partide „suveraniste” se bucură de creșteri asemănătoare, însă nu tot timpul: SOS România ajunge acum la 2.8%, după ce a trecut de la 2.5% în mai la 1.9% în iunie. POT are 3.3%, după ce ajunsese la 4.2% în iunie, plecând de la 3.2% în luna mai. 

Analiștii subliniază că cifrele actuale pot să nu conteze prea mult peste 3 ani, însă o serie de elemente favorizează o creștere în sondaje pentru aceste partide, în special pentru AUR. „În 3 ani se pot întâmpla foarte multe lucruri și nu putem pune un semn de egalitate între sondajele de astăzi și ce va fi în realitatea votului din 2028”, subliniază consultantul politic Adrian Zăbavă.

„Sunt deschise toate opțiunile în acest moment. Noi ne aflăm într-o situație dificilă din punct de vedere economic și financiar-bugetar, în care au fost luate măsuri de redresare economică nepopulare. De aceea AUR a crescut”, punctează redactorul-șef Historia Ion M. Ioniță, arătând că partidul se bucură deocamdată de o conjunctură favorabilă.

„Când ești cel mai de succes partid din România, bineînțeles că poți avea șanse și să ajungi la guvernare. Deci nu mai putem discuta despre acest lucru ca despre o ipoteză de luat în calcul cu șanse mici” – Adrian Zăbavă, consultant politic.

Progresul partidului trebuie luat în calcul în vederea următoarelor alegeri parlamentare, care vor avea loc în 2028 și care vor schimba Executivul. „AUR crește de ceva timp, capitalizează situația sociopolitică din România, a avut niște alegeri prezidențiale de succes până la urmă, chiar dacă nu și-au dus candidatul la Cotroceni. Dar au fost niște alegeri care au transformat AUR în cel mai de succes partid din România. Și când ești cel mai de succes partid din România, bineînțeles că poți avea șanse și să ajungi la guvernare. Deci nu mai putem discuta despre acest lucru ca despre o ipoteză de luat în calcul cu șanse mici. Nu putem să discutăm despre asta. Acum 4 ani poate, dar astăzi realitatea e cu totul alta”, avertizează consultantul politic Adrian Zăbavă.

Ce favorizează ascensiunea AUR

Consultantul politic Adrian Zăbavă arată că ascensiunea AUR se bazează pe „o acumulare de tensiune social-politică pe parcursul mai multor ani, o inegalitate și o inechitate socială în creștere, o scenă politică ruptă de realitatea social și o aliniere cu fenomene social-politice care se întâmplă în mai toate țările occidentale. Sunt multe lucruri. Și bineînțeles, o situație economică sensibilă, să-i spunem așa. Mulți oameni care își văd prezentul și viitorul nu așa cum și-au imaginat poate cu ceva ani în urmă și de aici extrem de multă frustrare”.

„Crește numai opoziția pe care o avem, cea naționalist-suveranistă, pentru că altcineva nu mai e în opoziție în acest moment” - Ion M Ioniță, redactor-șef Historia.

„E vorba de furie, de nemulțumire. Aici nu trebuie să excludem, bineînțeles, ce se întâmplă pe rețelele de socializare. (…) Pentru mulți contează să-și verse nemulțumirea. (…) Dacă am fi avut mai multe partide în opoziție, nu numai cele din aceeași familie, să spunem, nationalist-suveraniste, poate ar fi câștigat și alte curente. Dacă ar fi fost o opoziție de stânga sau alte feluri de opoziții. Dar pentru că nu există, crește numai opoziția pe care o avem, cea naționalist-suveranistă, pentru că altcineva nu mai e în opoziție în acest moment”, mai explică Ion M. Ioniță.

O perioadă de „ajustare a mișcărilor politice”

De fapt, „s-au trecut multe linii roșii care duc la polarizare extrema și la multe alte lucruri ce favorizează astfel de mișcări politice”, mai punctează Zăbavă.

„Aș spune valabil și pentru celelalte țări, nu doar pentru România (…) Trăim o perioadă de ajustare a mișcărilor politice la societățile occidentale, iar până acum realitatea altor țări ne arată acest tip de politică e aici să stea pentru mai mult timp. Cred că e valabil și la noi, indiferent dacă acest tip de vot va fi capitalizat de AUR sau de alt partid asemănător”, mai completează Zăbavă. 

Politică

Top articole

Partenerii noștri

image
SUA stau pe un butoi cu pulbere după asasinarea lui Charlie Kirk. Extremiștii de stânga și de dreapta amenință cu un război civil
digi24.ro
image
Filmul asasinatului lui Charlie Kirk. Autoritățile din SUA folosesc toate resursele ca să îl prindă pe ucigaș
stirileprotv.ro
image
Horoscopul anilor 2026-2030: Zodia care va reuși să-și găsească sufletul pereche și va avea în sfârșit NOROC după 6 ani de ghinion
gandul.ro
image
Propunerile PSD pentru relansarea economică: Credite fiscale, garanții de stat pentru IMM-uri și prime pentru angajarea tinerilor
mediafax.ro
image
Zodiile care au noroc la câștiguri financiare. Vine o perioadă de aur pentru ele, cu beneficii pe toate planurile
fanatik.ro
image
Cu cine ar vota românii la parlamentare. Ultimul sondaj dă peste cap toate calculele
libertatea.ro
image
Mesajul lui Putin pentru Ucraina, Europa și Trump: Nu fac niciun pas înapoi. Cum încearcă Moscova să forțeze Kievul să renunțe la luptă
digi24.ro
image
„Nu se uită la alții, la ce nivel sunt?”. Dezvăluiri din culisele FRF, după o ședință cu „cuțitele pe masă”
gsp.ro
image
A venit oferta oficială: 4.000.000 de euro pentru Ștefan Baiaram!
digisport.ro
image
VIDEO Cine a fost Charlie Kirk, om apropiat de Donald Trump: A jucat un rol cheie în alegerile prezidențiale din SUA
stiripesurse.ro
image
O vedetă OnlyFans oferă 100.000 de dolari celui care îi găsește un soț: "Sunt o persoană foarte ciudată"
antena3.ro
image
Inflaţia a explodat. Cât au ajuns să coste merele. Reacţia unui suedez în Obor: "Aici e mai scump ca acasă"
observatornews.ro
image
Ultimele 2 întrebări la care Charlie Kirk a răspuns. Ambele par a fi o coincidență cu asasinarea sa
cancan.ro
image
FOTO. Noul cuplu din lumea vedetelor. Supermodelul se iubește cu celebrul milionar
prosport.ro
image
Unde se vorbește limba română în afara României? Ţările în care te simţi ca acasă
playtech.ro
image
Pep Guardiola și-a ales favoriții din NBA. Cine sunt jucătorii lui preferați din perioada post-Michael Jordan
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Scandal de proporții! Au "luat foc" după ce au văzut poza cu Ruben Neves și văduva lui Diogo Jota
digisport.ro
image
Ce va conține Pachetul 3 al Guvernului Bolojan? Ministrul Pîslaru anunță măsuri pentru firme
stiripesurse.ro
image
Au apărut primele imagini cu lunetistul care l-a ucis pe Charlie Kirk. FBI a găsit arma crimei, dar atacatorul este de negăsit
kanald.ro
image
Cine primește tichetele sociale de 250 de lei până la finalul anului. Lista persoanelor...
playtech.ro
image
Ultimele cuvinte ale Irynei înainte să fie ucisă în trenul din Carolina de Nord! Ce a apucat să spună înainte de atacul cumplit care i-a provocat moartea
wowbiz.ro
image
Cine este soțul Marei Bănică. L-a ținut ascuns de ochii curioșilor. E plin de bani. Cei doi s-au cunoscut în avion, iar vedeta a fost cerută în căsătorie prin poștă!
romaniatv.net
image
Pensie pentru contributivitate de 2.806 lei pe lună. Care e suma maximă pentru 3,7 milioane de pensionari
mediaflux.ro
image
„Nu se uită la alții, la ce nivel sunt?”. Dezvăluiri din culisele FRF, după o ședință cu „cuțitele pe masă”
gsp.ro
image
Daciana Sârbu și-a refăcut viața după divorțul de Victor Ponta. Cine este bărbatul care l-a înlocuit pe fostul premier al României?
actualitate.net
image
Gina Pistol, goală pe plajă. Prezentatoarea MasterChef a pozat ca în Playboy FOTO
actualitate.net
image
Unde a dispărut Angela Similea? De ce n-a cântat la Festivalul Mamaia? Octavian Ursulescu rupe tăcerea: „Nu cumva marii artiști se simt marginalizați?”
click.ro
image
Horoscop săptămâna 12-18 septembrie. Patru zodii sunt protejate de Dumnezeu la început de toamnă
click.ro
image
Cât îi costă pe părinți meditațiile, în 2025? Prețuri la matematică, română și engleză
click.ro
Maria Antoaneta si sotul ei foto Profimedia jpg
Regele care n-a reușit să-și consume noaptea nunții a devenit marea rușine de la Palat. De ce și-a respins regina timp de șapte ani
okmagazine.ro
Regina Elisabeta foto Profimedia jpg
Ultima rugăminte a Reginei Elisabeta când a aflat că urma să moară. Făcuse cancer după ce-și pierduse soțul
clickpentrufemei.ro
Castrul roman de la Răcarii de Jos, județul Dolj (© discoverdolj.ro)
Dacii, cucerirea romană și valurile de metal prețios din Oltenia
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Prima reacție a lui Cătălin Scărlătescu după despărțirea de actrița Doina Teodoru. Ce planuri are de acum înainte
image
Unde a dispărut Angela Similea? De ce n-a cântat la Festivalul Mamaia? Octavian Ursulescu rupe tăcerea: „Nu cumva marii artiști se simt marginalizați?”

OK! Magazine

image
Prima reacție a Prințului Harry după ce și-a revăzut tatăl rege la ceai. Ce-a spus mezinul despre Charles

Click! Pentru femei

image
Ultima rugăminte a Reginei Elisabeta când a aflat că urma să moară. Făcuse cancer după ce-și pierduse soțul

Click! Sănătate

image
Neurolog: trei suplimente populare pot deveni toxice pentru creier