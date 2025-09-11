search
Joi, 11 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

AUR ajunge la 40,8% în intenția de vot pentru parlamentare. Diferența dintre Putere și Opoziție se subțiază

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Partidul AUR continuă să crească în intenția de vot. Formațiunea politică condusă de fostul candidat la prezidențiale George Simion ajunge la 40,8% în intenția de vot pentru parlamentare. În paralel, preferința pentru celelalte partide din Opoziție fluctuează.  

FOTO Inquam Photos / George Călin
FOTO Inquam Photos / George Călin

Datele unui sondaj INSCOP indică o creștere continuă a AUR, aflat pe primul loc în sondaje în ultimele luni. Cel mai recent sondaj realizat în perioada 1-9 septembrie, referitor la intenția de vot pentru alegerile parlamentare, arată că:

- 40.8% din alegători ar vota cu AUR (față de 40.5% în iunie 2025, 38.1% în mai 2025),

-17.9% ar vota cu PSD (față de 13.7% în iunie 2025, 17.4% în mai 2025),

-15.2% ar vota cu PNL (față de 17.3% în iunie 2025),

- 12.8% ar vota cu USR (față de 13.1% în iunie 2025, 12.2% în mai 2025).

- 3.3% din alegători indică POT (față de 4.2% în iunie 2025, 3.2% în mai 2025),

- 4% indică UDMR (față de 5.2% în iunie 2025, 4.5% în mai 2025), 

- 2.8% indică SOS (față de 1.9% în iunie 2025, 2.5% în mai 2025), 

- 2.1% alege SENS (față de 2.4% în iunie 2025, 3.3% în mai 2025).

- 0.6% din votanți își exprimă preferința pentru un independent (față de 1.4% în iunie 2025, 1.5% în mai 2025),

- 0.6% ar vota un alt partid (față de 0.5% în iunie 2025, 1.3% în mai 2025).

Putere vs. Opoziție

În septembrie, Puterea ajunge la 49,9%, iar Opoziția la 46,9%. „Prima măsurătoare sociologică a din cadrul Barometrului INSCOP-Informat.ro, realizată după încheierea vacanței, arată consolidarea intenției de vot pentru AUR în jurul pragului de 40%. Se observă o ușoară creștere a intenției de vot pentru PSD, o ușoară scădere în cazul PNL și stagnare în cazul USR.

Susținerea electorală cumulată pentru cele 4 partide ale coaliției guvernamentale (PSD, PNL, USR, UDMR) de aproape 50% este cu doar 3 procente mai mare decât susținerea electorală pentru partidele parlamentare din opoziție (AUR, POT si SOS) de aproximativ 47%. Chiar dacă susținerea electorală pentru partidele coaliției nu se prăbușește, datele sugerează sedimentarea unei polarizări puternice, cu jumătate din totalul alegătorilor care susțin partidele puterii și jumătate care susțin partidele opoziției”, explică directorul INSCOP, sociologul Remus Ștefureac. 

Prezența la vot

În privința prezenței la vot, pe o scară de la 1 la 10, în care 1 înseamnă că „sigur nu” vor merge la vot și 10 „sigur da” vor merge la vot, 11% dintre respondenții sondajului au ales 1, 1.1% au ales 2, 0.4% au ales 3, 0.3% au ales 4, 5% au ales 5, 1% au ales 6, 2% au ales 7. 4% indică 8, 3% indică 9 și 71% indică 10. 1.2% nu răspund la această întrebare.

Datele au fost culese în perioada 1-9 septembrie 2025. Metoda de cercetare: interviu prin intermediul chestionarului. Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului simplu, stratificat fiind de 1103 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 2.95%, la un grad de încredere de 95%.

Politică

Top articole

Partenerii noștri

image
Mesajul lui Putin pentru Ucraina, Europa și Trump: Nu fac niciun pas înapoi. Cum încearcă Moscova să forțeze Kievul să renunțe la luptă
digi24.ro
image
Reacția unor turiști străini după ce au ajuns în centrul istoric al Bucureștiului. „Da, este o problemă mare”
stirileprotv.ro
image
Cine a fost Charlie Kirk, activistul politic american asasinat la o universitate din Utah
gandul.ro
image
Grindeanu, după asasinarea lui Kirk: Un act abominabil
mediafax.ro
image
Mircea Lucescu, detalii de ultimă oră despre ce urmează la echipa națională! Exclusiv
fanatik.ro
image
Trump cere pedeapsa cu moartea pentru „animalul” care a ucis-o pe femeia din Ucraina, Iryna Zaruska: „Nu există altă opțiune”
libertatea.ro
image
Cea mai mare armată din Europa arată bine doar pe hârtie. „Avioanele F-16 și F-35 ar rămâne descoperite în fața dronelor rusești”
digi24.ro
image
Dezvăluiri incredibile din interiorul echipei naționale: „Debandadă totală! Vin frizerii în cantonament, caterincă, maimuțăreală”
gsp.ro
image
I-a dat de gol în direct: ea e noua iubită a lui Carlos Alcaraz! ”Zvonurile sunt adevărate”
digisport.ro
image
VIDEO Cine a fost Charlie Kirk, om apropiat de Donald Trump: A jucat un rol cheie în alegerile prezidențiale din SUA
stiripesurse.ro
image
O vedetă OnlyFans oferă 100.000 de dolari celui care îi găsește un soț: "Sunt o persoană foarte ciudată"
antena3.ro
image
Stenograme. Directorii Elcen împărţeau şpaga ca pe pizza: Mâncăm toți! Câte-o felie"
observatornews.ro
image
Monstrul din Caracal încearcă să evadeze voalat? Este halucinant ce le-a putut cere judecătorilor
cancan.ro
image
FOTO. Maria Sharapova şi-a înnebunit fanii cu apariția în costum de baie
prosport.ro
image
Am voie să vopsesc gardul vecinului pe partea mea? Legea de care mulţi români nu ştiu
playtech.ro
image
Fostul mare fotbalist al Universității Craiova a făcut infarct: „I s-a înfundat un vas de sânge”. Mesajul clubului. Exclusiv
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
I-a dat de gol în direct: ea e noua iubită a lui Carlos Alcaraz! ”Zvonurile sunt adevărate”
digisport.ro
image
Ce va conține Pachetul 3 al Guvernului Bolojan? Ministrul Pîslaru anunță măsuri pentru firme
stiripesurse.ro
image
Ministrul Muncii, anunț important despre plata pensiilor pe card: „E nevoie de o viteză mai mare”. Ce se întâmplă cu banii seniorilor
kanald.ro
image
Victor Micula, condamnat la închisoare cu executare. Faptele pentru care a...
playtech.ro
image
Atac armat pe terasa unui restaurant din Texas: un mort și cinci răniți. Atacatorul este căutat de poliție
wowbiz.ro
image
Cine este soțul Marei Bănică. L-a ținut ascuns de ochii curioșilor. E plin de bani. Cei doi s-au cunoscut în avion, iar vedeta a fost cerută în căsătorie prin poștă!
romaniatv.net
image
Când se elimină CASS pentru pensii. Ministrul Muncii anunță termenul limită prevăzut de lege
mediaflux.ro
image
Dezvăluiri incredibile din interiorul echipei naționale: „Debandadă totală! Vin frizerii în cantonament, caterincă, maimuțăreală”
gsp.ro
image
Daciana Sârbu și-a refăcut viața după divorțul de Victor Ponta. Cine este bărbatul care l-a înlocuit pe fostul premier al României?
actualitate.net
image
Cum arată fiica adolescentă a lui Kim Jong Un. Apariția spectaculoasă a lui Kim Ju Ae alături de liderul corean la Beijing, la prima ieșire internațională
actualitate.net
image
Motivul despărțirii dintre Dan Bittman și Liliana Ștefan, mama celor trei copii ai artistului: „De asta s-a și ajuns unde s-a ajuns”
click.ro
image
Aşa arată acum şcoala unde s-a filmat celebra peliculă „Liceenii”. Clădirea liceului „Alexandru Ioan Cuza” din București a rămas doar un schelet de beton
click.ro
image
Copiii care merg la școală cu ghiozdane goale, manuale lipsă și haine insuficiente: „Pentru mulți rămâne un loc al stresului și rușinii.” Studiul care dezvăluie realitatea cruntă
click.ro
Maria Antoaneta si sotul ei foto Profimedia jpg
Regele care n-a reușit să-și consume noaptea nunții a devenit marea rușine de la Palat. De ce și-a respins regina timp de șapte ani
okmagazine.ro
Catherine Zeta Jones foto Profimedia jpg
Catherine Zeta-Jones, pusă la zid din cauza unui comentariu deplasat despre un băiat de 12 ani
clickpentrufemei.ro
Singurul dictator sovietic înlăturat din funcție: «Hrușciov a demascat cultul lui Stalin după moartea lui, iar noi demascăm cultul lui Hrușciov cu el în viață» jpeg
Singurul dictator sovietic înlăturat din funcție: «Hrușciov a demascat cultul lui Stalin după moartea lui, iar noi demascăm cultul lui Hrușciov cu el în viață»
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Satul din România care are un singur locuitor: „Nu a vrut în ruptul capului să plece”
image
Motivul despărțirii dintre Dan Bittman și Liliana Ștefan, mama celor trei copii ai artistului: „De asta s-a și ajuns unde s-a ajuns”

OK! Magazine

image
Primii pași spre reconciliere! Cum a decurs întâlnirea istorică de 55 de minute dintre Prințul Harry și Regele Charles, tatăl lui

Click! Pentru femei

image
Catherine Zeta-Jones, pusă la zid din cauza unui comentariu deplasat despre un băiat de 12 ani

Click! Sănătate

image
Acesta este triunghiul morţii de pe faţă! Să nu faci asta niciodată!