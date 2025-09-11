AUR ajunge la 40,8% în intenția de vot pentru parlamentare. Diferența dintre Putere și Opoziție se subțiază

Partidul AUR continuă să crească în intenția de vot. Formațiunea politică condusă de fostul candidat la prezidențiale George Simion ajunge la 40,8% în intenția de vot pentru parlamentare. În paralel, preferința pentru celelalte partide din Opoziție fluctuează.

Datele unui sondaj INSCOP indică o creștere continuă a AUR, aflat pe primul loc în sondaje în ultimele luni. Cel mai recent sondaj realizat în perioada 1-9 septembrie, referitor la intenția de vot pentru alegerile parlamentare, arată că:

- 40.8% din alegători ar vota cu AUR (față de 40.5% în iunie 2025, 38.1% în mai 2025),

-17.9% ar vota cu PSD (față de 13.7% în iunie 2025, 17.4% în mai 2025),

-15.2% ar vota cu PNL (față de 17.3% în iunie 2025),

- 12.8% ar vota cu USR (față de 13.1% în iunie 2025, 12.2% în mai 2025).

- 3.3% din alegători indică POT (față de 4.2% în iunie 2025, 3.2% în mai 2025),

- 4% indică UDMR (față de 5.2% în iunie 2025, 4.5% în mai 2025),

- 2.8% indică SOS (față de 1.9% în iunie 2025, 2.5% în mai 2025),

- 2.1% alege SENS (față de 2.4% în iunie 2025, 3.3% în mai 2025).

- 0.6% din votanți își exprimă preferința pentru un independent (față de 1.4% în iunie 2025, 1.5% în mai 2025),

- 0.6% ar vota un alt partid (față de 0.5% în iunie 2025, 1.3% în mai 2025).

Putere vs. Opoziție

În septembrie, Puterea ajunge la 49,9%, iar Opoziția la 46,9%. „Prima măsurătoare sociologică a din cadrul Barometrului INSCOP-Informat.ro, realizată după încheierea vacanței, arată consolidarea intenției de vot pentru AUR în jurul pragului de 40%. Se observă o ușoară creștere a intenției de vot pentru PSD, o ușoară scădere în cazul PNL și stagnare în cazul USR.

Susținerea electorală cumulată pentru cele 4 partide ale coaliției guvernamentale (PSD, PNL, USR, UDMR) de aproape 50% este cu doar 3 procente mai mare decât susținerea electorală pentru partidele parlamentare din opoziție (AUR, POT si SOS) de aproximativ 47%. Chiar dacă susținerea electorală pentru partidele coaliției nu se prăbușește, datele sugerează sedimentarea unei polarizări puternice, cu jumătate din totalul alegătorilor care susțin partidele puterii și jumătate care susțin partidele opoziției”, explică directorul INSCOP, sociologul Remus Ștefureac.

Prezența la vot

În privința prezenței la vot, pe o scară de la 1 la 10, în care 1 înseamnă că „sigur nu” vor merge la vot și 10 „sigur da” vor merge la vot, 11% dintre respondenții sondajului au ales 1, 1.1% au ales 2, 0.4% au ales 3, 0.3% au ales 4, 5% au ales 5, 1% au ales 6, 2% au ales 7. 4% indică 8, 3% indică 9 și 71% indică 10. 1.2% nu răspund la această întrebare.

Datele au fost culese în perioada 1-9 septembrie 2025. Metoda de cercetare: interviu prin intermediul chestionarului. Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului simplu, stratificat fiind de 1103 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 2.95%, la un grad de încredere de 95%.