Înalta Curte a sesizat CCR în legătură cu Legea privind plata pensiilor private

Judecătorii Instanței Supreme au decis sesizarea Curții Constituționale a României cu privire la Legea privind plata pensiilor private, care aduce modificări privind modul în care oamenii își pot retrage banii din Pilonul 2 și Pilonul 3.

Judecătorii ICCJ afirmă, între altele, că este încălcat dreptul de proprietate. Magistrații susțin că sumele virate cu caracter obligatoriu în Pilonul 2 reprezintă proprietate privată, iar prin legea adoptată de Parlament se încalcă drepturile cetățenilor de retragere integrală și de stabilire a cuantumului pensiei încasate din Pilonul 2.

„Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, constituită în Secţii Unite, în conformitate cu dispoziţiile art. 27 lit. b) din Legea nr. 304/2022 privind organizarea judiciară, a hotărât cu unanimitate sesizarea Curţii Constituţionale în vederea exercitării controlului de constituţionalitate, înainte de promulgare, asupra Legii privind plata pensiilor private - (PL-x nr. 320/2025), în raport de prevederile constituţionale ale art. 1 alin. (3) - (5), art. 15 alin. (2), art. 16 alin. (2), art. 21 alin. (3), art. 24, art. 44 şi art. 53.

Sesizarea este legitimată constituţional de dispoziţiile art. 146 lit. a) din Constituţia României şi de prevederile art. 15 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care prevăd dreptul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie de a sesiza Curtea Constituţională pentru controlul constituţionalităţii legilor înainte de promulgare”, a transmis ÎCCJ.

În sinteză considerentele hotărârii nr. 4/2025 a Secțiilor Unite au avut în vedere următoarele aspecte de neconstituționalitate:

„Încălcarea dreptului la proprietate privată, garantat de dispozițiile art. 44 din Constituție, a principiului proporționalității prevăzut de art. 53 din Constituție şi a principiului egalităţii în drepturi prevăzut de art. 16 alin. (2) din Constituţie.

Încălcarea principiului legalităţii, al securității raporturilor juridice şi al încrederii legitime, prevăzute de art. 1 alin. (3) și (5) din Constituţie”.

Legea, aprobată de Parlament

Proiectul legii a fost adoptat decizional de Parlament miercuri, pe 15 octombrie. AUR a depus deja o sesizare la CCR.

Dacă trece de controlul de constituționalitate, Legea ajunge la promulgare, la președintele Nicușor Dan.