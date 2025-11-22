A început lupta pentru Primăria Capitalei. Ce propunere are Ciprian Ciucu pentru candidații clasați pe primele cinci locuri în sondaje

Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6 și candidatul PNL la Primăria Capitalei, deschide campania electorală cu o propunere adresată candidaţilor aflaţi pe primele cinci locuri în preferinţele de vot ale bucureştenilor, potrivit ultimelor sondaje.

Lupta pentru Primăria Capitalei a început oficial, iar Ciprian Ciucu își lansează campania cu un apel la dialog public între principalii candidați. Candidatul PNL a anunțat,printr-un-un mesaj publicat sâmbătă, 22 noiembrie, pe Facebook, că își dorește organizarea unei dezbateri electorale la care să participe primii cinci candidați din sondajele de opinie.

„Astăzi este prima zi a campaniei electorale, o campanie scurtă. Propun o primă dezbatere cu primii cinci candidați, așa cum ne prezintă sondajele de opinie”, a transmis Ciucu, subliniind că un astfel de format ar permite o confruntare reală de idei între cei care au șanse reale să influențeze rezultatul final.

„O astfel de formulă are câteva virtuți:

1. Fiecare dintre candidați poate influența semnificativ rezultatul alegerilor, primii cinci sunt percepuți ca actori principali.

2. Acoperă bine întregul spectru ideologic și este echilibrată, permițând ca mesajele noastre să ajungă la oameni.

Haideți ca în sfârșit, să vorbim și despre viziuni și proiecte”, a propus Ciprian Ciucu, în mesajul său.

Campania electorală pentru alegerea noului primar general al Capitalei a început sâmbătă, 22 noiembrie, și se va încheia pe 6 decembrie, la ora 7:00. Vă reamintim că în cursa electorală s-au înscris 18 candidați, fiecare dorindu-şi să ocupe funcția rămasă vacantă după ce Nicușor Dan a preluat mandatul de președinte al României.