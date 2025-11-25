search
Marți, 25 Noiembrie 2025
Daniel Băluță propune fuziunea ELCEN–RADET ca soluție pentru problema căldurii și apei calde în București

Publicat:

Primarul Sectorului 4 și candidatul PSD la funcția de Primar General al Capitalei, Daniel Băluță, a vorbit despre soluțiile pe care le vede pentru criza căldurii și a apei calde din București.

Daniel Băluță. FOTO: Primărie Sector 4
Daniel Băluță. FOTO: Primărie Sector 4

„Soluția? Fuziune ELCEN cu RADET. În plus, intensificarea ritmului de schimbare a țevilor și schimbarea tehnologiei, pentru că nu este suficient doar să înlocuim țevi! Există și alte modalități tehnice de a face această manoperă”, a declarat acesta la emisiunea Observator 19 de la Antena 1, subliniind că problemele sistemului de termoficare nu se pot rezolva doar prin intervenții punctuale, ci printr-o reformă structurală.

Primăria Municipiului București a anunțat recent contractarea unui nou împrumut de 100 de milioane de lei din Trezorerie, pentru a achita facturile restante la termoficare. Anunțul a fost făcut de edilul interimar Stelian Bujduveanu, în luna noiembrie.

Măsura este posibilă după ce, la începutul lunii noiembrie, Ministerul Finanțelor a permis autorităților locale să solicite astfel de împrumuturi până la 31 decembrie 2025, pentru finanțarea serviciilor de termoficare și continuarea investițiilor în infrastructura locală.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a precizat că a fost introdus și un plafon suplimentar de 250 de milioane de lei, destinat exclusiv plății facturilor restante din sistemele de termoficare și acoperirii pierderilor din furnizarea agentului termic.

