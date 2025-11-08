Daniel Băluță se prezintă drept candidat antisistem: „Sunt singurul care am reușit să depășesc barierele”

Daniel Băluță (PSD) se declară candidatul antisistem la alegerile pentru Primăria Municipiului București. Aspirantul la fotoliul lăsat vacant de Nicușor Dan a făcut afirmația la Prima TV, în cadrul emisiunii „Insider politic.

„Vă spun ceva foarte important despre mine: dintre toți candidații, eu sunt singurul candidat antisistem, singurul care am reușit să depășesc barierele, care am reușit să fac metrou, spitale, stație de pompieri. Înseamnă ca am găsit energia, tenacitate, diplomația, spiritul de cooperare și de colaborare pentru a depăși toate obstacolele”, a spus candidatul PSD la Primăria Capitalei.

„În trecut, m-am prezentat ca fiind cel mai de dreapta primar de stânga”

Edilul Sectorului 4 a subliniat, în aceeași emisiune, că nu și-a propus nici sa ajungă Președintele al României și nici liderul PSD-ului.

Băluță a insistat pe ideea de candidat antisistem, deși partidul din care face parte este la guvernare.

„Știți că, în trecut, m-am prezentat ca fiind cel mai de dreapta primar de stânga. Acum, când verbal, mulți dintre candidați se declară antisistem, adevărul este ca de fapt, singurul candidat care a dovedit că este antisistem sunt eu!".

Amintim că, în aceeași emisiune, Daniel Băluţă a spus că se simte sprijinit de președintele Nicuşor Dan la fel cum sunt susținuți toți candidații pro-europeni și pro-atlantici.