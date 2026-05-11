Video Sorin Grindeanu îl compară pe premierul interimar cu Călin Georgescu: „România înseamnă mai mult decât Ilie Bolojan”

Sorin Grindeanu a afirmat luni că nu va refuza funcția de prim-ministru dacă va fi considerat potrivit pentru această funcție. Liderul PSD a afirmat că România poate avea rapid un Guvern dacă se așază toată lumea la masă.

Sorin Grindeanu nu exclude să preia chiar el funcția de prim-ministru în Guvernul viitor, a spus acesta luni, la Parlament, după o întâlnire cu ambasadorii statelor UE.

„Dacă există această propunere, dacă ai mei colegi consideră că eu sunt cel mai potrivit, nu refuz”, a afirmat luni Sorin Grindeanu.

Liderul PSD va avea, luni, o serie de întâlniri cu reprezentanți ai partidelor și cu parlamentari neafiliați în vederea formării unei noi majorități parlamentare.

Totodată, președintele PSD așteaptă datele de la Institutul Național de Statistică privind starea economiei țării în primele trei luni ale anului.

„România înseamnă mai mult decât Ilie Bolojan. România înseamnă că putem avea rapid un Guvern dacă se așază toată lumea la masă. PSD-ul e dispus să facă acest lucru. În două zile vom avea datele de la INS, care vor arăta care e starea economiei în primul trimestru, adică până la finalul lunii martie, care va fi, de fapt, o oglindă a managementului domnului Bolojan”, a mai spus Grindeanu.

Liderul susține că direcția economică a României este „greșită și trebuie schimbată”.

Grindeanu a mai spus că lui Bolojan îi surâde ideea de a rămâne prim-ministru și îl compară pe liderul PNL cu Călin Georgescu, după ce pe rețelele de socializare s-a declanșat un val de simpatie pentru primul ministru debarcat prin moțiune de cenzură.

„O să mă certe colegii de la presă, dar asemăn acest val pe social media cu ceea ce s-a întâmplat în 2024, la alegerile prezidențiale. Sunt cam identice lucrurile”, a concluzionat Grindeanu.