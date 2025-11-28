search
Vineri, 28 Noiembrie 2025
Publicat:
Ultima actualizare:

Remus Pricopie a explicat, la Interviurile Adevărul, de ce scandalurile legate de diplome apar din nou în politică, ce ar trebui să verifice instituțiile statului în cazul Moșteanu și care este impactul acestor controverse asupra guvernului, partidelor și alegerilor din București.

Profesorul Remus Pricopie, rectorul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative (SNSPA) și fost ministru al Educației, a analizat, în exclusivitate pentru Adevărul, cele mai recente controverse din politică, de la cazul Ionuț Moșteanu și problemele legate de diplome, până la tensiunile din partide și efectele asupra viitoarelor alegeri.

Remus Pricopie a ocupat mai multe funcții publice în domeniul Educației. A fost purtător de cuvânt, secretar general, secretar de stat și ministru al Educației între decembrie 2012 și decembrie 2014. Este profesor de comunicare publică la SNSPA și deține titlul de doctor în Științe Politice. A fost bursier Fulbright și conduce SNSPA din 2012.

Întrebat de Irina Petraru despre demisia ministrului apărării Ionuț Moșteanu și despre problemele recurente legate de diplome în rândul politicienilor, Pricopie a explicat că fenomenul își are rădăcinile în anii ’90, când legislația privind învățământul superior privat era abia la început.

„În 1993 aveam deja 128 de așa-zise instituții de învățământ superior, unele înregistrate ca societăți comerciale, nu ca universități în sensul clasic. În timp s-au rezolvat multe, totuși generațiile care au trecut prin aceste instituții au rămas cu situații complicate. O parte provin din probleme administrative ale universităților, altele din accesarea unor mecanisme ilegale”, a spus Pricopie.

Rectorul SNSPA Remus Pricopie. Foto: Facebook
Rectorul SNSPA Remus Pricopie. Foto: Facebook

În ceea ce îl privește pe Ionuț Moșteanu, profesorul insistă că doar instituțiile statului pot clarifica situația.

„Eu aștept o poziție oficială. A demisionat, dar este firesc să știm dacă un ministru al Apărării a ajuns în funcție cu o diplomă corectă sau cu una obținută prin alte metode. Diploma are elemente de identificare clare. Verificarea este simplă. Dacă diploma este în regulă, nu văd de ce și-ar fi dat demisia. Dacă nu este, atunci problema ține de mecanismele de verificare ale statului”, a spus el.

Pricopie a adăugat că nu pleacă de la prezumția de vinovăție și că verificările trebuie făcute oficial, nu în spațiul public. „Judecățile nu se fac în presă. Instituțiile trebuie să verifice și să explice. Dacă lucrurile sunt clare, societatea află și mergem mai departe.”

