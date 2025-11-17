Cine este Raluca Păun, partenera de viață a lui Cătălin Drulă, candidat la Primăria Capitalei

Cătălin Drulă și partenera lui trăiesc o viață de familie discretă, departe de ochii mass-media. Deputatul USR, fost șef al partidului, a publicat o singură dată o imagine alături de partenera sa de viață și cei doi copii ai lor.

Fostul lider USR, actual candidat la Primăria Capitalei din partea USR, nu și-a expus viața privată prea mult. Despre familia acestuia se știu puține lucruri în spațiul public, în afară de faptul că are doi copii cu partenera sa de viață. Relația celor doi este una de lungă durată, însă nu a fost oficializată în acte, potrivit Unica.ro.

Cătălin Drulă a publicat pe 1 iunie 2022 o imagine alături de partenera sa de viață și cei doi copii, afirmând că „ei sunt viitorul nostru, așa cum fiecare copil e lumina oricărei familii”.

Cine este partenera de viață a lui Cătălin Drulă

Fanatik relatează că numele celei care îi este alături fostului lider USR este Raluca Păun.

Nefiind căsătoriți, Raluca Păun nici nu apare în declarația de avere a deputatului, însă informațiile referitoare la averera sa se regăsesc în declarația de avere a Alinei Gîrbea, care a candidat din partea USR la alegerile de anul trecut.

Raluca Păun este menționată în cazul a două terenuri moștenite în Vâlcea, în 2022, o casă în Hunedoara, moștenită în 2019, un apartament cumpărat în 2015, în Belia și o altă casă moștenită în 2022, în Vâlcea.

Cătălin Drulă este între primii care și-au anunțat intenția de a candida la alegerile pentru Primăria Capitalei. El s-a înscris în cursă în prima zi de depunere a candidaturilor.