Cătălin Drulă va fi desemnat oficial candidatul USR la Primăria Municipiului Bucureşti

USR a convocat duminică, 2 noiembrie, o ședință a Biroului Național pentru desemnarea candidatului USR la alegerile din 7 decembrie. Din partea USR intră în cursa pentru Primăria Capitalei Cătălin Drulă, fost ministru al Transporturilor în Cabinetul Cioloș și fost președinte al USR.

Partidul condus de Dominic Fritz, Uniunea Salvați România (USR) a convocat duminică, 2 noiembrie, de la 13.00, o ședință a Biroului Național în care va fi votat candidatul USR.

La finalizarea evenimentului, la ora 14:30, liderii USR vor da declarații în cadrul unei conferințe de presă: Cătălin Drulă - candidatul USR la alegerile pentru primăria București, Dominic Fritz - președinte USR, Vlad Voiculescu - președintele filialei USR București, Diana Buzoianu - ministra Mediului și deputată de București.

La eveniment sunt invitați 400 de membri și simpatizanți ai USR.

Cine este Cătălin Drulă

Cătălin Drulă a furat startul campaniei, fiind primul candidat din Coaliția de guvernare, care și-a anunțat intenția de a candida la alegerile pentru noul primar al Capitalei. Deputatul a luat la pas Bucureștiul alturi de colegii săi, unii dintre ei cu funcții în Guvern, cum este cazul ministrei Mediului Diana Buzoianu.

Drulă s-a adresat cetățenilor din București pe rețele de socializare, subliniind câteva teme mari pentru oraș: extinderea metroului, tăierile ilegale de copaci pedepsite „simbolic” cu 50 de lei și împărțirea banilor între primăriile de sector și primăria generală, context în care a depus la Parlament un proiect pentru transpunerea referendumului organizat de Nicușor Dan anul trecut în Capitală.

El a fost ministru al Transporturilor în perioada decembrie 2020-septembrie 2021. De asemenea, a condus partidul USR în perioada iulie 2022- iunie 2024 și este deputat din 2016, fiind la al treilea mandat.