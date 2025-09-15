Cu ce propuneri vrea să se ducă Nicușor Dan la Casa Albă: „România are în momentul acesta două obiective mari”

Președintele Nicușor Dan a anunțat luni, 15 septembrie, că vizita în Statele Unite va avea loc cel mai probabil „la începutul anului viitor”. Șeful statului a dezvăluit cu ce propuneri va merge la Donald Trump.

„Am avut o conversație telefonică cu domnul Trump imediat ce am fost învestit în funcție și în acea conversație, domnia sa m-a invitat în Statele Unite, într-o vizită oficială. Această vizită va avea loc fără discuții, cel mai probabil la începutul anului viitor”, a spus președintele Nicușor Dan, la Antena 3.

Șeful statului susține că România are două obiective mari care țin de relația cu SUA, propuneri pe care vrea să le prezinte președintelui Donald Trump.

„Mai important decât să existe o vizită este conținutul acestei vizite. Și România are în momentul acesta două obiective mari care țin, în mod important, și de relația cu SUA. Una este securitatea, cealaltă economia. În momentul în care vizita asta va avea loc, vreau sa fiți siguri ca România se va duce pe de-o parte cu toate propunerile care țin de securitate, de militarii americani prezenți în România, dar, mai ales, cu niste propuneri concrete de colaborare economică. Deci ce îmi doresc de la aceasta vizită este să consolidăm schimburile comerciale și susținerea firmelor americane în România și ale celor românești în State”, a spus președintele Dan.