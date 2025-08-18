CTP, sfat ironic pentru Nicușor Dan”: „Să-l pună premier pe Burnete. Vom fi plini de bani și fericiți”

Gazetarul și scriitorul Cristian Tudor Popescu are un sfat ironic pentru Nicușor Dan, după ce consilierul său Radu Burnete a declarat că România nu are nicio problemă cu banii.

În stilul său caracteristic, Cristian Tudor Popescu spune că, atunci când președintele Nicușor Dan revine din concediu, ar trebui să îl înlocuiască pe premierul Ilie Bolojan cu consilierul prezidențial Radu Burnete.

„Președintele Dan are soluția crizei. În vreme ce președintele Dan și-a luat o binemeritată vacanță, iar premierul Bolojan e huiduit de toată lumea pentru că vrea să scoată România la liman, consilierul prezidențial Burnete ne spune că sunt bani destui și, deci, că Bolojan e dușmanul poporului când zice că suntem în continuare pe muchia incapacității de plată. Prin urmare, când se întoarce din concediu, președintele Dan ar face bine să-l dea jos pe Bolojan și să-l pună premier pe Burnete – așa, vom fi plini de bani și fericiți”, a scris CTP, pe pagina sa de Facebook.

Radu Burnete, consilier prezidenţial, a fost întrebat la Antena 3 CNN despre riscul de intrare în recesiune, anunțat de ministrul Finanțelor.

„Cred că domnul ministru a vrut mai degrabă să dea un semnal de prudenţă, mai degrabă că datele ne arată că România e în recesiune. E adevărat că datele economice s-au înrăutăţit, de-a lungul anului. Aduc aminte că bugetul nostru e construit pe o creştere ipotetică de 2,5%. Şi asta e cert că nu se va materializa. Şi dacă mă uit la ceea ce spun băncile din România şi instituţiile internaţionale şi BNR-ul, probabil că creşterea va fi undeva între 0 şi 1%. (...) Eu nu cred că vom avea o recesiune şi sper că vom face tot ce ţine de noi să evităm o posibilă recesiune, pentru că e adevărat, aceste măsuri de redresare a deficitului bugetat, ele prin natura lor sunt recesioniste”, a declarat Burnete.