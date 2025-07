Radu Burnete: „Derapajele fiscale au început în 2017. Majoritatea guvernele au menținut o traiectorie fiscală nesustenabilă”

Consilierul prezidenţial Radu Burnete precizează, întrebat dacă președintele Nicușor Dan a fost informat cu privire la noul pachet de măsuri fiscale care crește TVA, că există comunicare între Palatul Cotroceni și Palatul Victoria. Consilierul subliniază că măsurile de acum vin ca urmare a unui lung șir de alegeri, care au dus stoparea oricărei reforme a statului. Potrivit acestuia, ultimele cabinete guvernamentale au fost lipsite de transparență.

„Opinia domnului președinte a fost clară pentru toată lumea. În același timp există niște roluri constituționale, Bolojan are responsabilitatea să ia niște măsuri și să le explice. Nu vreau să creez ideea unei dispute. Din păcate, guvernul, o știam , are o misiune f dificilă. Țară s-a împrumutat la un deficit masiv. Și în ultimii doi ani nu am luat niciun fel de măsură de reforma serioas pentru că urmau alegeri. Era de așteptat după acest lung sezon electoral. Nu are de ales decât să recâștige încrederea României. Cei care ne împrumută vor să înțelegea și să fie siguri că vom putea să ne achităm aceste obligații”, a precizat Radu Burnete într-o intervenție la Digi24.

El a mai explicat că, cel mai probabil, măsurile fiscale anunățate de Executiv sunt necesare în urmă disc uțiilor cu agențiile de rating, în caz contrar, rezultatul pierderii încrederii în România ar duce la scăderi de salarii și pensii și taxe mult mai mari.

„În lipsa, dacă România nu ar mai putea să se împrumute, 1 din 3 sunt împrumutați, 90% din buget, reducerile pe care ar trebui să le facem ar fi mult mai mari. (...) Am amânat reforme, acum când a venit factură e greu.

În negocieri s-a plecat de la evitarea creșterii de taxe. Guvernul a arătat că merge și în direcția asta. Acum motivul pt care a ajuns la concluzia că e nevoie de acest pachet ține cu siguranță de discuțiile cu agențiile de rating”, a mai precizat Burnete.

Întrebat dacă președintele Nicușor Dan a fost informat cu privire la pachetul de măsuri, Burnete a precizat: „Există evident dialog între cele două palate. Noi le spunem ce avem în minte și ce facem, premierul și miniștri la fel”.

„E normal că mediul privat să fie supărat”

„Oricine caută după numele meu și deficit o să vadă că ne ani de zile am spus că traiectoria def este lipsită de responsabilitate și ne vom lovi de un zid. Din punctul meu de vedere scenariul asta se vedea de doi ani. E normal că mediul privat să fie supărat. Ce trebuie să înțelegem este că nu doar mesagerul trebuie tras de urechi, nu acest guvern este de vină.

Statul român trebuie tras de urechi, indiferent de figuri (n. r. - premierii și miniștri), statul român s-a împrumutat în numele cetățenilor, că să facă investiții. Am crescut pensiile și salariile în ultimii doi ani”, a mai spus Radu Burnete, subliniind lipsa de transparență a ultimelor cabinete guvernamentale.

Reducerea evaziunii și a cheltuielilor „nu sunt suficiente”

El a mai precizat că statul se va concentra acum pe reducerea evaziunii fiscale și reducerea cheltuielilor, însă tot nu va fi suficient. „Acum doi ani – puteam să creștem salarii și pensii mai puțîn. Să avem grijă să nu semnăm orice contract de investiție UAT, dar au fost alegeri și guvernul nu a refuzat pe nimeni”, a adăugat Burnete.

Întrebat dacă fostul premier Marcel Ciolacu trebuie învinuit, Radu Burnete a mai precizat că „aceste derapaje fiscale au început în 2017 de atunci am avertizat. Spuneam că modelul pe care l-am urmat nu e bun, nu e sufiecient să arătăm cu degetul către un singur reprezentant. Majoritatea guvernele au menținut o traiectorie fiscală nesustenabilă”.

„Acest guvern (n. r. - Cabinetul Bolojan) și-a asumat că va face tot ce stă în puterea lor. Avem o mare problema de credibilitate pe plan internațional”, mai subliniază Burnete. Tocmai pentru că am promis că reformăm statul și nu am făcut-o, acum este nevoie de măsuri care duc repede bani la buget, explică acesta.

„Dacă nu facem nimic și cheltuielile depășesc constant veniturile. (...) Statul ro nu are voie să ajungă acolo. Grecia a pierdut un deceniu că a lăsat lucrurile să ajungă acolo”, a mai spus Burnete.

Majorarea TVA, în ciuda opoziției de la Cotroceni

În campania electorală, Nicuşor Dan a dat în scris că TVA-ul nu va creşte în mandatul său prezidenţial.

Cu toate acestea, Ilie Bolojan, din postura de prim-ministru, a propus creşterea cotei generale de TVA de la 19% la 21%, iar cotele speciale să fie majorate de la 9% la 11%

Premierul Ilie Bolojan l-a convins pe președintele Nicușor Dan, după lungi discuții bazate pe cifre, să accepte majorarea TVA, deși Nicușor Dan a dat în scris în campania electorală că în mandatul său prezidențial cota TVA nu va crește.