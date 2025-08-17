Avertismentul premierului Bolojan: Nerespectarea promisiunilor ne afectează imaginea față de Comisia Europeană

Premierul Ilie Bolojan a subliniat că România își poate recâștiga credibilitatea și predictibilitatea pe termen lung doar prin respectarea angajamentelor asumate și consecvența în decizii.

Respectarea angajamentelor şi consecvenţa în decizii sunt singurele căi prin care România îşi poate recâştiga credibilitatea şi predictibilitatea pe termen lung, a declarat, duminică, premierul Ilie Bolojan.

Guvernul a postat, duminică, pe pagina de Facebook, o secvenţă dintr-un interviu care şeful Executivului l-a acordat Bloomberg, în care vorbeşte despre încredere şi respect reciproc între parteneri, arătând că nerespectarea înţelegerilor îi determină pe partenerii externi să privească România cu o anumită circumspecţie.

"Dacă ai anunţat Comisia (n.r.- Comisia Europeană) că anul viitor vei avea un anumit deficit, Comisia s-a bazat pe estimarea ta şi deficitul de anul viitor a fost mult mai mare, prima dată a spus 'Au scăpat că a fost o eroare anul acesta'.

Anul viitor, ai anunţat un nou deficit şi el a fost din nou mai mare. După două-trei evenimente de genul acesta, eşti privit cu o anumită circumspecţie, cu anumite rezerve, iar pentru a reface încrederea, pentru a-ţi ridica ratingul, nu numai de încredere, ci şi de ţară, înseamnă să oferi predictibilitate, înseamnă că, dacă anumite lucruri ştii că nu pot fi făcute, să le spui 'nu putem face asta, numai atât putem face şi uite din ce motive'.

Am participat uneori la discuţii în care ... 'Spune ce vor să audă, că după aia o mermelim noi. Da?'. Şi am întrebat: 'Poftim? Ce-i cu asta cu mermelitul?'. 'Păi nu, zicem ca ei şi facem ca noi'. 'Măi oameni buni, nu merge această chestiune! Nu merge asta. Mai bine le spunem - asta nu se poate. Uite de ce! Doar atât putem face'.

Cred că atitudinea este foarte importantă. Respectarea înţelegerilor este un lucru foarte important, consecvenţa în decizii şi, într-adevăr, un dialog care să îl respecte pe partener şi să genereze încredere şi predictibilitate pe termen lung", a declarat Bolojan.