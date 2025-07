Doar 64% dintre românii apți de muncă lucrează, conform lui Radu Burnete: „Nu se poate ca doar unii dintre noi să plătim mereu”

Consilierul prezidențial Radu Burnete atrage atenția că cei aproape 5 milioane de angajați din sectorul privat nu mai pot susține, prin taxe și impozite, întregul aparat bugetar, care a ajuns la peste 1,3 milioane de angajați. Burnete avertizează că doar 64% dintre românii apți de muncă lucrează, în timp ce media regională este de 75-76%, fapt ce amplifică presiunea pe contribuabilii activi.

„Oamenii care lucrează în sectorul privat, cei 4,5-5 milioane, trebuie, prin taxele şi impozitele lor, să susţină acest aparat bugetar. Dacă numărul lor e foarte mic în comparaţie cu regiunea, atunci nu mai suntem chiar atât de mult sub media Uniunii Europene”, a declarat Burnete la Prima TV, potrivit News.ro.

„România are o problemă, pentru că din cei apţi de muncă doar 64% dintre români lucrează - media în regiune e de 75-76%”, a afirmat el.

Radu Burnete a explicat că raportat la populaţie, România pare să aibă puţini bugetari, dar lucrurile se schimbă radical când se face comparaţia cu numărul angajaţilor activi. Cu doar 64% dintre persoanele apte de muncă încadrate în câmpul muncii, România are mult sub media europeană și sub media regiunii.

„Mai departe, avem foarte multă evaziune fiscală şi economie gri. Dacă avem atât de multă evaziune fiscală şi atât de multă economie gri, presiunea pe aceşti 5 milioane de angajaţi din privat să ţină acest aparat bugetar e şi mai mare. Şi atunci, da, dacă pun toate lucrurile astea cap la cap, în clipa de faţă avem un aparat public mai mare decât poate susţine mediul privat”, a adăugat consilierul prezidenţial.

Burnete a precizat că atât preşedintele Nicușor Dan, cât şi premierul Ilie Bolojan vor avea ca prioritate reducerea evaziunii fiscale şi a economiei gri. „Ne furăm căciula singuri şi nu-i cinstit. Adică nu se poate ca doar unii dintre noi să plătim mereu, alţii mereu să evite asta”, a subliniat acesta.

În plus, Burnete a vorbit despre necesitatea unei reforme a structurii statului, unde există dezechilibre clare: „Sunt locuri, le vedeţi şi dumneavoastră, le văd şi cetăţenii, unde clar aparatul e subdimensionat, că durează foarte mult să obţii o autorizaţie. Există alte locuri unde e supradimensionat. Îl auzeam pe premier, a dat exemplul ăsta şi public, dacă te uiţi la Consiliile Judeţene, unele au o sută de angajaţi, unele au patru sute de angajaţi. Ok, înţeleg că există diferenţe între judeţe, dar parcă nu e atât de mare”.