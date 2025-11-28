Mesajul CTP despre programul mijloacelor de transport în comun de 1 Decembrie. Cu vor circula tramvaiele, troleibuzele și autobuzele

Mai multe străzi importante vor fi închise transportului în comun cu ocazia manifestărilor preilejuite de 1 Decembrie. Pe de altă parte, CTP transmite că unele linii de transport vor fi suplimentate.

Compania de Transport Public Cluj-Napoca (CTP) informează publicul călător că în 1 Decembrie, Ziua Națională a României, transportul public în municipiul Cluj-Napoca și zona metropolitană se va desfășura între orele 6:00 – 23:00, conform programului de transport valabil pentru ziua de duminică. Pe de altă parte, reprezentanții CTP anunță, într-un comunicat de presă, că anumite zone vor fi închise în unele intervale orare.

„În intervalul orar 10:00 – 11:00, întrucât P-ța Mihai Viteazul va fi închisă traficului auto cu ocazia ceremonialului de depunere de coroane și jerbe de flori, traseele liniilor de transport care tranzitează zona vor fi deviate pe străzile adiacente Pieței Mihai Viteazul, când situația o va impune.

Activitățile organizate de Primăria și Consiliul Local Cluj-Napoca, Instituția Prefectului Județului Cluj și Divizia 4 Infanterie „Gemina” în Piața Avram, în intervalele orare 11:00 – 13:30 și 19:45 – 20:45, pot afecta traseul și programul de circulație a liniilor care tranzitează zona, ca urmare a restricțiilor de circulație”, susțin reprezentanții companiei.

În același timp, alte linii de transport public ar urma să fie suplimentate pentru afluxul uriaș de călători.

„Pentru a facilita deplasarea clujenilor și vizitatorilor spre cele trei zone de interes P-ța Mihai Viteazul, Piața Avram Iancu și Piața Unirii, punctele zero ale orașului, în data de 1 Decembrie vor fi suplimentate principalele linii de transport public ce asigură legatura între cartiere și zona centrală a municipiului, respectiv liniile 6, 25, 9, 24B, 30, 31, 35 și 101. Programul de circulație va putea fi consultat pe site-ul companiei www.ctpcj.ro și în aplicația de mobil TRANZY (disponibilă din Google Play și App Store). Urăm publicului călător un călduros „La Mulți Ani!”, încheie reprezentanții CTP.