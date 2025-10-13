Fostul ministru PSD Nicolae Bănicioiu a fost achitat, luni, de completul de cinci judecători al Înaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ) în dosarul în care era acuzat de trafic de influență. Decizia este definitivă, iar Bănicioiu scapă astfel și de măsura confiscării sumei de 1,3 milioane de lei.

Anterior, un complet de trei judecători decisese, în urmă cu un an, încetarea procesului pe motiv de prescripție.

Prin decizia de luni, 13 octombrie, Înalta Curte de Casație și Justiție, Completul de 5 Judecători, a admis apelurile formulate de Banicioiu Nicolae și Furtună Alexandra Cătălina împotriva sentinței nr. 452 din 3 octombrie 2024, pronunțată în dosarul nr. 2966/1/2021, și a dispus achitarea acestora pentru infracțiunile de trafic de influență și complicitate la trafic de influență.

În motivarea deciziei, Curtea a arătat că nu există probe suficiente care să ateste în mod cert săvârșirea infracțiunii de luare de mită de către Banicioiu Nicolae, autorul principal.

În consecință, nici inculpata Furtună Alexandra Cătălina nu poate fi ținută responsabilă pentru acte de complicitate la această infracțiune, având în vedere caracterul său secundar și dependent de săvârșirea faptei de către autor.

Instanța a înlăturat dispoziția privind confiscarea sumelor de 895.127,91 lei, reprezentând dividende aferente anului 2013 distribuite de S.C. Hemos Med S.R.L., și 396.994,21 lei, reprezentând dividende aferente anului 2013 distribuite de S.C. Disan Ortomed S.R.L., bani primiți de Banicioiu în schimbul traficării influenței între 26 februarie 2014 și 27 octombrie 2014.

De asemenea, au fost ridicate măsurile asiguratorii dispuse anterior asupra bunurilor inculpatului Banicioiu, în limita sumei confiscate, respectiv 1.292.122,12 lei.

Decizia este definitivă.

Nicolae Bănicioiu a fost trimis în judecată de procurorii DNA în decembrie 2021, iar dosarul a început să fie judecat un an mai târziu, în 2022. Fostul ministru al Sănătății era acuzat de procurori că ar fi primit de la doi oameni de afaceri 800.000 de euro mită pentru a interveni pentru numirea unor manageri de spital, dar și pentru a aloca bani spitalelor cu care aceștia aveau contracte. Alături de el a fost trimisă în judecată și Cătălina Alexandra Furtună, acuzată de complicitate la trafic de influenţă şi complicitate la luare de mită.

Potrivit DNA, în perioada 21 decembrie 2012 – 7 aprilie 2015, când era ministru al Tineretului şi Sporturilor, Nicolae Bănicioiu ar fi acceptat promisiunea a doi oameni de afaceri (martori în cauză) şi ulterior ar fi primit în numerar de la unul dintre cei doi suma totală de 1.292.122 lei, reprezentând dividende aferente anului 2013 distribuite de două societăţi comerciale care comercializau bunuri către spitale publice/ institute.

În schimb, spun anchetatorii, Nicolae Bănicioiu ar fi promis că îşi va exercita influenţa asupra ministrului Sănătăţii de la acea vreme, astfel încât să-l determine pe acesta să menţină sau să nu revoce din funcţie manageri de la cinci spitale publice/institute din Capitală şi judeţul Ilfov aflate în subordinea Ministerului Sănătăţii, cu care firmele controlate de oamenii de afaceri derulau relaţii comerciale profitabile, sau numirea pe funcţia de manager a acelor spitale publice/institute a unor persoane apropiate oamenilor de afaceri.