 Cseke Attila, apel către primării: „Documentele pentru proiectele PNRR să fie încărcate rapid, nu în ultima zi” | adevarul.ro
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Cseke Attila, apel către primării: „Documentele pentru proiectele PNRR să fie încărcate rapid, nu în ultima zi”

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Cseke Attila, ministrul Dezvoltării, a făcut vineri, 14 august, un apel către autoritățile locale care implementează proiecte finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), solicitându-le să încarce cât mai repede documentele necesare pe platformele ministerelor, pentru a evita blocajele de ultim moment.

Cseke Attila estimează o absorbție de peste 100%. FOTO Facebook Cseke Attila
Cseke Attila estimează o absorbție de peste 100%. FOTO Facebook Cseke Attila

„Mesajul meu (...) către autorităţile locale este acela de a lucra cel mai intens posibil în aceste mai puţin de 20 de zile”, a declarat ministrul la Blaj, potrivit Agerpres.

Cseke Attila a recomandat ca „documente să fie încărcate cât mai rapid posibil, nu în ultima zi, pentru că încărcarea în ultima zi are riscul de a avea următoarea problemă: dacă documentele necesită anumite completări, clarificări, nu va rămâne timp pentru aceste completări şi clarificări”.

Potrivit Ministrul Dezvoltării, dosarele trebuie să includă toate documentele prevăzute în ghidurile de finanțare, inclusiv procesele-verbale de recepție a lucrărilor, documentele de înscriere în cartea funciară pentru construcțiile noi și cererile finale de plată.

Ministerul Dezvoltării estimează o absorbție de peste 100%

Cseke Attila a precizat că gradul actual de absorbție la nivelul Ministerului Dezvoltării este de 96% și a afirmat că obiectivul poate fi depășit dacă autoritățile locale își finalizează la timp obligațiile administrative.

„În ce priveşte realizarea absorbţiei, plăţile se vor putea efectua până la sfârşitul lunii septembrie. La Ministerul Dezvoltării, simularea noastră arată că dacă aceste documente sunt încărcate de către autorităţile locale - primării, consilii judeţene, vom avea o absorbţie de peste 100%”, a spus ministrul.

Finanțarea poate fi recuperată dacă indicatorii nu sunt îndepliniți

Întrebat cine suportă costurile proiectelor care nu sunt finalizate până la termenul-limită, ministrul a amintit că legislația în vigoare prevede verificarea îndeplinirii indicatorilor stabiliți prin contractele de finanțare.

„În cazul în care indicatorii nu sunt realizaţi, ministerul coordonator trebuie să se asigure să se recupereze finanţarea acordată din fonduri PNRR”, a avertizat Cseke Attila.

Declarațiile au fost făcute la Blaj, unde ministrul Dezvoltării a participat la inaugurarea celei de-a 103-a creșe construită prin programul guvernamental „Sfânta Ana”.

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