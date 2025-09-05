search
Vineri, 5 Septembrie 2025
Video Criză în REPER. Octavian Berceanu demisionează de la șefia partidului după doar șase zile de când a fost ales

Octavian Berceanu a anunțat vineri, 5 septembrie, că demisionează din Partidul REPER și din funcția de președinte al formațiunii, la numai șase zile după ce fusese ales. Într-un mesaj postat pe Facebook, Berceanu a acuzat vechea conducere a partidului că ar fi orchestrat un plan pentru reluarea alegerilor și impunerea contracandidatei sale în funcție.

Octavian Berceanu a demisionat din conducerea REPER. FOTO: arhivă
Octavian Berceanu a demisionat din conducerea REPER. FOTO: arhivă

Fostul lider REPER susține că în urma alegerilor interne, câștigate la o diferență de un singur vot – 168 la 167 – conducerea anterioară ar fi decis să anuleze scrutinul și să organizeze un nou proces electoral, invocând lipsa unei majorități absolute. Berceanu a reclamat, de asemenea, presiuni exercitate de filiala PNL Cluj și o „campanie de intimidare” asupra membrilor care l-au susținut.

„Este un demers care încurajează autocraţia şi nu meritocraţia. Este un exemplu de practici nocive în politica din România, practici pe care le regăsim nu doar la REPER, ci uneori şi în alte partide. Este un motiv pentru mine să mă retrag din calitatea de membru al partidului REPER şi să îmi îndemn colegii să iasă la vot, pentru că majoritatea dintre ei nu au făcut acest lucru. Un partid în care votează doar 335 de membri cu voturi valide reprezintă populaţia a trei scări de bloc din blocul în care locuiesc, în Crângaşi”, a spus Berceanu într-un videoclip postat pe Facebook.

REPER a fost creat de Dacian Cioloș și mai mulți apropiați ai acestuia după ruptura de USR, iar în alegerile locale din 2024 a participat cu candidați în mai multe localități, obținând rezultate modeste.

Berceanu a mai afirmat că i s-a sugerat să se retragă în schimbul unei „poziții onorabile”, posibil la Garda de Mediu, dând ca exemplu alte nume care ar fi beneficiat de astfel de înțelegeri politice.

