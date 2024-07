Dacian Cioloș se retrage din politica activă de partid: Uneori am avut succes, alteori am greșit

Președintele REPER, Dacian Cioloș, a anunțat că își încheie mandatul de europarlamentar și se retrage din politica de partid, „cel puțin pentru o bună perioadă de timp”. Cioloș a susținut că își dorește să rămână activ în România și în Europa, dar că se va concentra pe proiecte din domeniile agriculturii, mediului, alimentației și dezvoltării locale.

„Închei azi mandatul de europarlamentar și totodată, un ciclu de șapte ani de activitate politică activă de partid. Au fost ani extraordinari, marcați de multiple provocări, de crize interne și internaționale. Din pozițiile de responsabilitate pe care le-am avut, le-am gestionat pe toate cu bună-credință, căutând mereu ca interesul public să fie cel care îmi ghidează deciziile. Uneori am avut succes, alteori am greșit, am căutat să învăț din greșeli atât cât am putut – însă am trăit acești ani cu intensitate, cu conștiința că tot ce fac este supus examenului public și cu hotărârea de a rămâne loial valorilor și principiilor cu care și pentru care am intrat în politică”, a anunțat Dacian Cioloș, pe pagina sa de Facebook.

Dacian Cioloș a afirmat că începând de mați etapa implicării active în politica de partid se încheie, „cel puțin pentru o bună perioadă de timp”. „Simt că am ajuns la un punct de la care, utilitatea și eficiența mea țin de un alt mod de exprimare decât cel politic, într-un partid. Nu spun niciodată, niciodată, însă văd acest sfârșit de mandat ca pe o nouă etapă”, a adăugat liderul REPER.

Președintele REPER, formațiune care a obținut 3,74% din voturi la alegerile europarlamentare, sub pragul de 5% necesar pentru intrarea în Parlamentul European, a mulțumit tuturor celor care l-au votat la ultimele alegeri. „Aveți încredere că votul dumneavoastră, chiar dacă nu a adus rezultatul așteptat, nu va fi irosit”; a adăugat Cioloș.

Dacian Cioloș a susținut că își dorește să rămână activ în România și în Europa chiar și fără să candideze în acest an sau să facă politică de partid. „Experiența mea profesională și instituțională poate fi de ajutor în domenii cheie pentru viitorul și sănătatea noastră - agricultură, mediu, alimentație, dezvoltare locală, relația dintre rural și urban. Am câteva proiecte și idei pe care vreau să le pun în practică – voi reveni asupra acestora în lunile următoare”, a adăugat Cioloș, mulțumind celor care l-au sprijinit.

Președintele partidului REPER, Dacian Cioloș, anunțase încă de luna trecută că urmează să se retragă din prim-planul politicii, după ce partidul său a ratat pragul electoral și n-a intrat în Parlamentul European.

De altfel, Partidul REPER, care solicitase renumărarea voturilor pentru alegerile europarlamentare, susținând că au primit numeroase sesizări privind posibile erori sau fraude, câştigase inițial anularea mai multor decizii ale Biroului Electoral Central privind alegerile europarlamentare, potrivit unei decizii a Curții de Apel Bucureşti. Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a admis însă recursul Biroului Electoral Central. Decizia fiind definitivă.