Duminică, 31 August 2025
Adevărul
Octavian Berceanu este noul președinte al REPER: „Am învățat politică în stradă. Nu cunosc baroni locali”

Fostul șef al Gărzii de Mediu, Octavian Berceanu, este noul președinte al REPER, partid care a fost co-fondat de Dacian Cioloș și alți patru europarlamentari. Anunțul a fost făcut de formațiunea politică și noul său lider.

„Am fost ales noul președinte pentru Partidul REPER. Vă mulțumesc tuturor pentru că am primit oportunitatea și onoarea să lucrez împreună cu voi, pentru comunitățile din România și Diaspora! Am învățat politică în stradă, de la oamenii care au ceva de spus, care-și dăruiesc din viață pentru binele nostru, fără că noi să-i știm! Nu cunosc baroni locali! Lucrăm cu 1000 de oameni care sunt repere în comunitățile lor. Fii și tu parte din ceea ce avem nevoie, de politicieni tineri și curați”,  a scris Octavian Berceanu pe Facebook.

Cine este Octavian Berceanu

Ca și Dacian Cioloș, co-fondator al REPER, Octavian Berceanu a fost membru USR, fostul șef al Gărzii de Mediu fiind fost candidat la președinția Uniunii Salvați România. A pierdut însă alegerile în fața lui Cătălin Drulă în 2022.

Inginer silvic şi activist de mediu, Octavian Berceanu, a fost în 2021, timp de câteva luni, şeful Gărzii Naţionale de Mediu din România, timp în care s-a făcut remarcat prin controalele pe care le făcea, mai ales în weekend, la gropile de gunoi sau în zone despre care existau informaţii că se ardeau gunoaie în mod ilegal şi necontrolat, potrivit Știrilor ProTv.

Berceanu a câștigat alegerile din REPER. FOTO Facebook
Berceanu a câștigat alegerile din REPER. FOTO Facebook

După plecarea din USR, Berceanu a anunțat că va candida la Primăria Capitalei din partea REPER, după ce primarul general Nicușor Dan a câștigat alegerile prezidențiale.

„După ce s-a strigat câștigătorul, ceilalți colegi nici nu mai aveau curajul să vină să mă salute”

Sâmbătă, după câștigarea alegerilor din REPER, Berceanu a ținut să amintească de experiența neplăcută din USR, despre care a spus că „trebuie să fie niște momente din istorie undeva uitate”.

„Vă mulțumesc pentru alegeri. Am ținut să mă despart de ultimul eveniment la care am participat pentru alegeri, a fost cel din USR pentru președinția României, unde, după ce s-a strigat câștigătorul, ceilalți colegi nici nu mai aveau curajul să vină să mă salute, fiind singurul contracandidat. Cred că trebuie să fie niște momente din istorie undeva uitate și să fim - poate nu o să reușim să fim ca o familie, cum spuneau o parte dintre colegi - dar să fim foarte buni în ceea ce facem, fiecare pe bucățica lui, să creăm cea mai bună echipă, care în viitorul apropiat, pentru că de luni suntem iar la muncă - și la București și în restul țării - să avem rezultate pe măsură și cumva scorul, ultimul scor pe care l-a înregistrat REPER-ul, să mai permită încă un digit lângă el, încă un zero, cel puțin. Vă mulțumesc foarte mult”, a spus Octavian Berceanu.

