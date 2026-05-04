Cine este Efrem Vatopedinul, starețul apropiat de Putin cu care s-a întâlnit Călin Georgescu pe Muntele Athos

Fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, se află la Munthele Athos, unde s-a întâlnit cu părintele arhimandrit Efrem Vatopedinul, stareţul Mănăstirii Vatopedu de la Muntele Athos, scrie Gândul.

Potrivit publicației citate, Georgescu ar fi avut un dialog cu părintele Efrem, și urmează să se întâlnească și cu alți monahi. Fostul candidat s-ar fi dus la Athos pentru a petrece trei zile în post și rugăciune.

Născut pe 5 iunie 1956 în localitatea Peristeronopighí din Cipru, Efrem Vatopedinul (numele său real fiind Vasilios Koutsou) este un călugăr ortodox grec-cipriot (ieromonah și arhimandrit) și stareț al Mănăstirii Vatopedi de la Muntele Athos.

A studiat teologia la Universitatea din Atena și a devenit călugăr în anii ’80, fiind hirotonit și intrând în comunitatea monahală de la Muntele Athos. A fost influențat de figuri importante ale monahismului ortodox, precum Paisie Aghioritul. În 1990, la doar 34 de ani, a devenit stareț al Mănăstirii Vatopedu. Ulterior, a devenit și duhovnicul comunității monahale.

În 2011 a fost arestat în legătură cu scandalul Vatopedi (schimburi controversate de terenuri cu statul grec), dar a fost eliberat după câteva luni, iar în 2017 a fost achitat definitiv. Acesta a fost acuzat că a aranjat schimburi de terenuri între mănăstirea Vatopedu și stat, tranzacții care ar fi costat guvernul milioane de euro, scria BBC la acea vreme.

Starețul Efrem Vatopedinul a avut de-a lungul timpului relații cordiale cu președintele rus Vladimir Putin, în contextul legăturilor dintre Muntele Athos și Rusia.

În 2011, Efrem Vatopedinul a adus Brâul Maicii Domnului la Catedrala „Hristos Mântuitorul” din Moscova. Atunci, starețul s-a întâlnit cu Vladimir Putin, la acea vreme premierul Rusiei, și i-a cerut acestuia să ajute poporul grec afectat de criza recentă, scrie Greek Reporter.

De asemenea, în cadrul unei vizite efectuate de liderul rus pe Muntele Athos, la 28 mai 2016, Efrem Vatopedinul a declarat că „Putin este singurul lider adevărat din lume”, potrivit Der Spiegel. „Cu cine îl poți compara? Cu Obama? Cu Merkel? Pur și simplu nu există nicio comparație”, afirma acesta.

George Simion la Athos, în 2025: „Am primit de la un călugăr o icoană cu Sfântul Gheorghe pentru domnul Călin Georgescu”

Și liderul AUR, George Simion, a făcut, în 2025, o vizită la Muntele Athos, de unde a transmis că a primit o icoană cu Sfântul Gheorghe pentru Călin Georgescu.

„Suntem la Muntele Athos, tocmai am primit de la un călugăr o icoană cu Sfântul Gheorghe pentru domnul Călin Georgescu, pentru a face dreptate și pentru a apăra poporul român. Asta avem de făcut și noi, cu toții”, spune George Simion.