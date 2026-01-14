„Reducerea cheltuielilor nu se face prin concedieri”, a declarat premierul Ilie Bolojan, anunțând că Guvernul ia în calcul creșterea vârstei de pensionare pentru militari și polițiști.

Premierul Ilie Bolojan a declarat marți seară, 13 ianuarie, că una dintre soluțiile pentru reducerea cheltuielilor în structurile de forță ale statului – Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării Naționale, Serviciul Român de Informații și Serviciul de Protecție și Pază – este majorarea vârstei de pensionare, nu disponibilizările.

„Aceasta este o realitate care privește și aceste categorii. Controlul cheltuielilor nu îl faci prin reduceri de personal, pentru că există un deficit de personal. Îl faci prin creșterea vârstei de pensionare, respectând niște reguli de bun-simț”, a spus premierul Ilie Bolojan, la TVR info.

Ilie Bolojan a subliniat că pentru cei care, în prezent, îndeplinesc condițiile de pensionare, ar urma să fie aplicate măsuri tranzitorii, similare celor propuse pentru magistrați. „Cei care se pot pensiona își pot menține actualele drepturi, indiferent cât mai lucrează”, a explicat acesta.

Premierul a avertizat că Guvernul nu își dorește un val de pensionări anticipate în sistemele de ordine publică și apărare. „Nu ne ajută deloc nici pe ei, nici pe noi”, a spus Bolojan, precizând că „trebuie găsite soluții corecte și cinstite” pentru ajustarea vârstei de pensionare.

Șeful Executivului a vorbit despre necesitatea diferențierii în funcție de tipul de activitate desfășurată.

„Una este să stai în pază la un sediu de instituție de dimineața până seara fără să ai niciun fel de probleme, fără să depui efort și poți să faci asta fără niciun fel de problemă până la 65 de ani. Și alta este să fii în fața Guvernului sau la un meci sau într-o situație tensionată unde trebuie să ai o forță fizică, unde ai echipamentul pe tine și atunci, în cazul unui jandarm, cei care sunt în brigăzi mobile, trebuie să li se găsească o formulă de pensionare mai rapidă”, a explicat premierul.

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a anunat marți că Guvernul lucrează la un proiect de lege pentru a crește vârsta de pensionare în Ministerul Apărării, Ministerul de Interne și în structurile SRI și SPP.

„Lucrăm la un proiect de lege, împreună cu Ministerul de Interne, pentru creșterea vârstei de pensionare. Acesta este compromisul acceptat de coaliție ca să nu taie din salariu, să nu taie din numărul de angajați. Dar trebuie să contribuim și noi la efort, prin creșterea vârstei de pensionare. Este valabil și pentru structurile SRI și SPP”, a spus Radu Miruță.

Ministrul Apărării nu a putut preciza până la ce nivel va crește vârsta de pensionare, care acum este în jurul vârstei de 48 de ani, ci doar că premierul Ilie Bolojan a cerut să aibă gata proiectul de lege la finalul săptămânii viitoare.