Generația Millennials visează să se pensioneze la 50 de ani, dar realitatea este o altă poveste

Generația Y din străinătate visează la o pensionare timpurie, în jurul vârstei de 50 de ani. Doar că, atunci când pui cifrele pe hârtie, visul începe să scârțâie.

Pentru mulți Millennials, ideea de a ieși din câmpul muncii la 50 de ani nu este doar un obiectiv financiar, ci și unul emoțional pentru foarte mulți angajați din state în care este permisă pensionarea timpurie. Ei își doresc libertate, echilibru și control asupra propriei vieți. Cu toate acestea, realitatea economică le temperează optimismul.

Un sondaj recent arată că aproximativ 8 din 10 persoane din generația Y, cu vârste între 30 și 45 de ani, își doresc să se pensioneze anticipat. Însă doar 35% cred cu adevărat că vor reuși, iar diferența dintre aspirație și încredere spune totul.

Principalul obstacol este lipsa capitalului investit, scrie Yahoo Finance. Majoritatea milenialilor au sub 100.000 de dolari în conturi de investiții, o sumă insuficientă pentru a susține o pensionare timpurie, mai ales în contextul inflației și al creșterii costului vieții.

„Pentru a te pensiona devreme, trebuie să investești. Dar această generație a început mai târziu”, explică Joe Sinha, director de marketing la Parnassus Investments. Întârzierile s-au acumulat: intrarea mai târzie pe piața muncii, amânarea căsătoriei, datoriile studențești și, implicit, startul întârziat în investiții.

Contextul nu i-a ajutat. Mulți Millennials și-au început cariera în umbra crizei financiare din 2008, când oportunitățile erau limitate, iar incertitudinea ridicată. Între timp, costurile locuințelor, educației și traiului zilnic au crescut semnificativ. În plus, experiențele negative din trecut au alimentat o reticență față de risc.

De ce le este atât de greu să economisească pentru pensionare anticipată

Un motiv important este lipsa ghidajului. Două treimi dintre mileniali spun că au învățat singuri să investească, iar doar o minoritate apelează la consultanți financiari. Informația există, dar nu întotdeauna este filtrată corect sau aplicată coerent.

Problema apare atunci când obiectivele nu sunt aliniate cu strategia: vrei să te pensionezi devreme, dar economisești puțin și investești conservator. În acest caz, matematica nu funcționează în favoarea ta.

Totuși, situația nu este fără speranță. Majoritatea milenialilor se află încă în anii de mijloc ai carierei, ceea ce înseamnă că au timp să corecteze direcția. Cheia este consecvența: economisirea a cel puțin 15% din venitul brut anual, investiții regulate și acceptarea fluctuațiilor pieței ca parte naturală a procesului.

Cât ar trebui, de fapt, să economisească

O regulă generală spune că, până la vârsta de pensionare (în jur de 67 de ani), ar trebui să ai economii de aproximativ 10 ori venitul anual. De exemplu, la un salariu de 100.000 de dolari, ținta ar fi un portofoliu de aproximativ 1 milion de dolari.

Reperele intermediare pot arăta astfel:

* la 30 de ani: economii echivalente cu un an de venit;

* la 40 de ani: de trei ori venitul anual;

* la 50 de ani: de șase ori venitul;

* la 60 de ani: de opt ori venitul.

Pentru cei care țintesc pensionarea la 50 de ani, aceste praguri trebuie atinse mult mai devreme, ceea ce implică economisire agresivă, randamente mai mari și o disciplină financiară solidă.

În România este imposibil să te pensionezi atât de devreme

Ideea de a te pensiona la 50 de ani în România sună bine în teorie, dar în practică este imposibilă pentru majoritatea oamenilor.

În primul rând, sistemul public de pensii nu este construit pentru pensionare timpurie. Vârsta standard de pensionare este în jur de 65 de ani pentru bărbați și puțin mai mică pentru femei, iar ieșirea anticipată vine cu penalizări semnificative. Cu alte cuvinte, dacă te bazezi doar pe pensia de stat, venitul tău va fi redus și insuficient pentru un trai confortabil, cu atât mai puțin dacă ți s-ar permite să te pensionezi cu 15 ani mai devreme.