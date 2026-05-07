Ultimatumul pe care Trump îl dă UE pentru pentru a aplica acordul comercial cu SUA: „După 4 iulie, taxele vamale ar creşte imediat”

Președintele american Donald Trump a anunțat joi că a transmis Uniunii Europene un termen-limită pentru aplicarea acordului comercial semnat anul trecut între cele două părți.

Liderul de la Casa Albă a precizat că UE are timp până pe 4 iulie pentru a pune în practică prevederile înțelegerii, potrivit AFP, citată de Agerpres.

Declarația vine după o discuție telefonică purtată cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Donald Trump a avertizat că, dacă Bruxellesul nu va respecta termenul, Statele Unite vor reacționa imediat prin majorarea tarifelor vamale aplicate produselor europene.

„După acest termen limită, taxele vamale impuse de Washington UE ar creşte imediat la niveluri mult mai mari”, a scris liderul de la Washington pe rețeaua sa, Truth Social.

Bernd Lange, președintele comisiei de comerț din Parlamentul European, susține că avertismentul lansat anterior de Trump - privind impunerea unor tarife de 25% asupra autoturismelor europene- confirmă faptul că președintele american nu este un partener de încredere.

„Am spus de la început și o vom repeta: Turnberry este o afacere proastă și nu o vom aproba pur și simplu,” a declarat și Kathleen Van Brempt, vicepreședinte al comisiei de comerț.

Acordul comercial dintre SUA și UE, negociat în vara anului trecut, la Turnberry, în Scoția, a fost aprobat de Parlamentul European la finalul lunii martie, însă cu anumite condiții. Înainte de aplicarea efectivă, procedurile interne ale Uniunii prevăd consultări suplimentare cu statele membre, un proces care încă este în desfășurare.