Simion, întrebat dacă ar accepta o formulă de guvernare alături de PSD: „Am intra pentru români, nu voi nominaliza partide”. Ce spune despre ipoteza suspendării președintelui

George Simion, liderul AUR, a declarat joi, la Târgu Jiu, că formaţiunea sa este dispusă să intre la guvernare „pentru români”, însă nu va nominaliza niciun partid cu care ar putea colabora.

Întrebat dacă ar accepta o formulă de guvernare alături de PSD, George Simion a evitat un răspuns direct, potrivit Agerpres:

„Am intra la guvernare pentru români, nu voi nominaliza partide. Ne interesează un premier propus de AUR. Vom vedea dacă suntem invitaţi, conform Constituţiei, de preşedintele Nicuşor Dan, să prezentăm ceea ce ne dorim. Dacă nu, prezentăm românilor”.

Președintele AUR a subliniat că şeful statului trebuie să desemneze săptămâna viitoare un premier, după consultarea tuturor partidelor parlamentare, aşa cum prevede Constituţia.

George Simion a precizat că, în cazul unei invitaţii la Cotroceni, va merge însoţit de Petrişor Peiu şi Dan Dungaciu, considerând că este esenţial să arate respect alegătorilor AUR şi să prezinte public condiţiile pentru intrarea la guvernare.

„Un premier demis şi-ar fi dat demisia. Bolojan se agaţă de funcţie”

Liderul AUR a criticat faptul că, după demiterea Guvernului Bolojan prin moţiune de cenzură, nu a fost declanşată imediat procedura constituţională de consultări:

„Un premier demis şi-ar fi dat demisia. Bolojan se agaţă de funcţie. Nicuşor Dan trebuia să respecte Constituţia şi să ne cheme în ordinea rezultatelor electorale, nu la discuţii informale care nu există în Constituţie”,a spus Simion

Chestionat dacă AUR ar putea iniţia suspendarea preşedintelui în cazul în care nu este invitat la consultări, George Simion a evitat o poziţie tranşantă.

Liderul AUR a adăugat că preşedintele trebuie să vină cu o propunere de premier săptămâna viitoare.

Amintim că Sorin Grindeanu, liderul PSD, a declarat miercuri, 6 mai, că formațiunea pe care o conduce exclude varianta formării unui guvern în care premierul să provină din zona AUR, subliniind că PSD își dorește o coaliție cu orientare pro-occidentală.

George Simion a participat joi la Târgu Jiu la evenimentul „Stop distrugerii energeticii din România” şi la conferinţa „România între Brâncuşi şi Eliade”.