Lideri religioși avertizați să „se pregătească” pentru dezvăluiri despre OZN-uri care ar putea schimba interpretarea Bibliei

Mai mulți lideri religioși influenți susțin că au fost îndemnați să își pregătească comunitățile pentru posibile revelații șocante despre obiecte zburătoare neidentificate (OZN-uri), care ar putea pune sub semnul întrebării interpretările tradiționale ale Bibliei.

Perry Stone, cunoscut predicator, autor și profesor din statul Tennessee, a afirmat că mai mulți pastori ar fi fost invitați recent la o întâlnire confidențială cu oficiali din serviciile de informații americane. Scopul întâlnirii ar fi fost pregătirea pentru publicarea unor documente clasificate referitoare la viața extraterestră.

Potrivit acestuia, un grup restrâns de lideri religioși, cu influență semnificativă în comunitatea creștină, ar fi fost avertizat că guvernul se pregătește să publice rapoarte și, posibil, imagini video care ar prezenta ființe și nave de origine non-terestră, scrie Daily Mail.

Într-un videoclip publicat pe 27 aprilie, Stone a susținut că participanții la întâlnire au fost informați despre existența unor creaturi descrise ca „reptiliene”, despre OZN-uri și despre materiale de origine non-umană, precum și despre alte elemente „care par desprinse dintr-un film SF”.

Contextul acestor afirmații include un ordin emis pe 19 februarie de președintele Donald Trump, prin care ar fi solicitat Pentagonului și secretarului apărării Pete Hegseth să facă publice toate informațiile deținute despre OZN-uri și viață extraterestră. Ulterior, Trump a declarat că primele documente vor fi publicate „foarte curând” și că acestea vor conține informații „deosebit de interesante”.

Posibile reacții la dezvăluiri

Cu toate acestea, potrivit relatărilor, oficialii prezenți la întâlnirea confidențială ar fi avertizat că informațiile care urmează să fie dezvăluite ar putea determina unii credincioși să își pună întrebări cu privire la creația universului și chiar să își piardă credința.

Stone a afirmat că astfel de revelații ar putea determina unele persoane să considere relatarea biblică a creației drept un mit, ceea ce ar duce la îndepărtarea lor de credința creștină.

De asemenea, el a susținut că oficialii ar fi avertizat că persoane din afara mediului religios ar putea reacționa cu panică și s-ar putea îndrepta către biserici în căutarea unor răspunsuri.

Întâlnirea ar fi implicat aproximativ șase lideri creștini, inclusiv pe episcopul Alan DiDio, care a confirmat participarea. Acesta a descris discuțiile ca fiind centrate pe o presupusă investigație privind activități ale guvernului SUA legate de recuperarea și analizarea unor tehnologii de origine non-umană.

Un alt participant menționat, evanghelistul și realizatorul de podcast Tony Merkel, a afirmat că oficialii și-ar fi exprimat îngrijorarea cu privire la impactul acestor dezvăluiri asupra religiilor organizate.

Plan menit să submineze credința creștină?

Potrivit celor trei lideri religioși, publicarea viitoarelor informații despre OZN-uri nu ar reprezenta doar o surpriză majoră, ci ar putea face parte dintr-un plan menit să submineze credința creștină, fiind comparată cu ceea ce Biblia descrie drept „marea înșelare” din vremurile de pe urmă.

Aceștia au avertizat că astfel de informații ar putea fi prezentate într-un mod care să portretizeze creștinii drept un obstacol în calea progresului umanității.

În acest context, liderii religioși au îndemnat bisericile să se pregătească pentru a evita confuzia și pentru a-și menține credincioșii ancorați în învățăturile biblice.

În paralel, mai mulți oficiali americani au asociat ipoteza existenței vieții extraterestre cu interpretări religioase. Vicepreședintele JD Vance a declarat în martie: „Nu cred că sunt extratereștri. Cred că sunt demoni.”

De asemenea, congresmena Anna Paulina Luna a încurajat publicul să studieze Cartea lui Enoh, un text religios antic evreiesc, în care se menționează existența unor îngeri numiți „Veghetori”, care ar fi coborât pe Pământ și ar fi interacționat cu oamenii.

Luna a susținut că informațiile la care a avut acces în cadrul unor briefinguri clasificate prezintă similitudini surprinzătoare cu relatări din texte religioase antice, descriind aceste entități mai degrabă ca „ființe interdimensionale” decât extratereștri.

Într-un interviu acordat lui Joe Rogan, aceasta a afirmat că nu a văzut personal nave spațiale, dar că a analizat dovezi și imagini ale unor aparate de zbor care, în opinia sa, nu ar fi fost create de oameni, sugerând totodată că astfel de fenomene ar putea avea o relevanță istorică ce precede chiar perioada lui Hristos.