8 mai: Ziua în care Germania a capitulat necondiționat în Al Doilea Război Mondial

În data de 8 mai, în România este marcată Ziua egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi. În același timp, pe 8 mai 1945, Al Doilea Război Mondial se încheie în Europa odată cu semnarea actului de capitulare necondiţionată a Germaniei.

1852: Premiera comediei „Chirița în provincie”, de Vasile Alecsandri

În data de 8 mai 1852 la Iaşi, a avut loc premiera comediei „Chiriţa în provincie", de Vasile Alecsandri.

Piesa va deveni un reper permanent, in special in repertoriul primului Teatru Național al României, cel din Iași, al cărui director era Vasile Alecsandri. „Chirița în provincie” nu a lipsit niciodată de pe afișul Naționalului din Iași, Chirița fiind jucată în travesti de actori legendari ca Matei Millo și Miluta Gheorghiu. Acesta din urmă a jucat rolul Chiriței în peste 1.500 de reprezentații, record greu de egalat vreodată cu un spectacol, oriunde în lume.

1880: Moare scriitorul francez Gustave Flaubert

Scriitorul Gustave Flaubert s-a născut la 12 decembrie 1821, la Rouen, Franţa. A fost romancierul considerat principalul motor al şcolii realiste a literaturii franceze şi foarte cunoscut pentru capodopera sa, „Madame Bovary” (1857), o portretizare realistă a vieţii burgheze, care a dus la un proces sub acuzaţia de presupusa imoralitate a romanului.

Tatăl lui, Achille Cléophas Flaubert, care era din Champagne, a fost chirurg şef şi profesor la spitalul Hôtel-Dieu din Rouen. Mama sa, fiică de medic din Pont l'Évęque, aparţinea unei familii de magistraţi distinşi aparţinând marii burghezii provinciale.

1884: S-a născut Harry S. Truman, președinte al SUA

În timpul președinției lui Truman au avut loc bombardamentele atomice ale orașelor japoneze Hiroshima și Nagasaki, sfârșitul celui de – Al Doilea Război Mondial.

În timpul guvernării sale s-a pus in aplicare planul Marshall de reconstrucție a Europei neocupate de sovietici si s-a declansat Războiul Rece, intre sistemele mondiale capitalist si comunist, au luat nastere Organizația Națiunilor Unite si serviciul american de spionaj CIA, și s-a declansat războiul din peninsula Coreea.

1886: Farmacistul John Pemberton vinde în Atlanta, pentru cinci cenți, versiunea timpurie a celei care va fi cunoscută sub numele de Coca-Cola

Prima rețetă Coca-Cola a fost inventată în Columbus, Georgia, de către John Stith Pemberton, inițial ca un „cocawine” (băutură alcoolică ce conține vin și cocaină) numit Pemberton's French Wine Coca în 1885. El se poate să fi fost inspirat de succesul formidabil al cocawine-ului creat de europeanul Angelo Mariani, vinul Mariani.

Primele vânzări au fost la Jacob's Farmacy din Atlanta, Georgia, pe 8 mai 1886. A fost vândută inițial ca un medicament brevetat pentru cinci cenți. Pemberton a susținut că băutura Coca-Cola a vindecat multe boli, inclusiv dependența de morfină, durerile de cap și impotența. Pemberton a publicat prima reclamă pentru băutură pe 29 mai a aceluiași an, în Atlanta Journal. În primele opt luni doar nouă băuturi au fost vândute zilnic.

În 1888 au existat pe piață trei versiuni de Coca-Cola vândute separat de trei firme. Astfel, Griggs Candler a preluat compania lui Pemberton în 1887 și a încorporat-o în 1888 în Coca Cola company. În același an, din cauza dependenței de morfină, Pemberton își vinde drepturile a doua oară altor patru afaceriști: J.C. Mayfield, A.O. Murphey, C.O. Mullahy și E.H. Bloodworth. În același timp, fiul lui Pemberton, care a căzut în patima alcoolului, Charley Pemberton, a început să vândă propria versiune a produsului.

Coca-Cola a fost vândută în sticle, pentru prima dată pe 12 martie 1894. Cutiile de Coke au apărut pentru prima dată în 1955. Prima îmbuteliere de Coca-Cola a avut loc în Vicksburg, Mississippi, la Biedenharn Candy Company în 1891. Proprietarul acesteia era Joseph A. Biedenharn. Sticlele originale au fost sticlele Biedenharn, foarte diferite de modelul „hobble-skirt” de mai târziu, care este acum atât de familiar.

1903: S-a născut Fernandel, mare actor francez

Pentru meritele sale artistice, Fernandel a primit numeroase premii și distincții, printre care: Marele Premiu Mondial al Râsului, Cavaler al Legiunii de Onoare, Cavaler al Artelor și Literelor, Premiul „Georges Courteline” pentru umor, Marele Premiu al Cinematografiei franceze.

1921: S-a înființat Partidul Comunist Român

În anul 1921 a avut loc la București Congresul Partidului Socialist din România (8-12 mai), care hotărăşte transformarea sa în Partidul comunist din România. A fost un partid aflat la remorca partidului bolsevic rus, afiliat la Internaționala a III-a Comunistă (Comintern) cu sediul la Mosova in U.R.S.S. Autoritățile române au arestat majoritatea delegaților care votaseră afilierea.

Partidul Comunist Român (PCR) a fost un partid politic creat în anul 1921 ca rezultat al scindării ramurii bolșevice de extremă stânga de Partidul Socialist din România. În România interbelică, PCR a fost o mică organizare politică ilegală, subordonată Cominternului și implicit Uniunii Sovietice care a susținut ideologic revoluția comunistă.

Partidul Comunist și-a început ascensiunea la putere în România de după Actul de la 23 august 1944, la care a participat ca parte din Blocul Național Democrat (BND). Apoi, conform strategiei staliniste și cu sprijinul trupelor sovietice, PCR și-a eliminat treptat adversarii. După abdicarea forțată a regelui Mihai I a instaurat Republica Populară Română.

1945- Capitularea Germaniei în cel de-al Doilea Război Mondial

Al Doilea Război Mondial a fost un război global care a durat din 1939 până în 1945, deși unele conflicte asociate lui au început și mai devreme. El a implicat marea majoritate a țărilor lumii—inclusiv toate marile puteri—care au format două alianțe militare opuse: Aliații și Axa. A fost cel mai întins război din istorie, și a implicat direct mai mult de 100 de milioane de oameni din peste 30 de țări. Cei mai importanți participanți și-au dedicat întreaga capabilitate economică, industrială și științifică efortului de război, într-o stare de „război total”, ștergând distincția între resursele civile și cele militare. Marcat de moartea masivă a civililor, inclusiv de Holocaust (în care au fost uciși aproximativ 11 milioane de oameni) și de bombardamentele strategice ale centrelor industriale și demografice (în care au murit aproximativ un milion de oameni, și în cadrul cărora s-au distins bombardamentele atomice de la Hiroshima și Nagasaki), el a dus la între 50 și 85 de milioane de decese, mai mult decât orice alt conflict⁠ din istoria omenirii.

Al Doilea Război Mondial s-a încheiat în Europa, la 8/9 mai 1945, odată cu semnarea actului de capitulare necondiţionată a Germaniei, dar a continuat în Asia până la capitularea Japoniei, la 15 august 1945.

Ziua Victoriei este sărbătorită în Europa la 8 mai, iar în Rusia la 9 mai, din cauza diferenţei de fus orar la care a fost semnat al doilea act al capitulării. Primul act a fost semnat la 7 mai, la Reims, dar Stalin, deranjat de acest lucru, a mai vrut un act, la Berlin. Al doilea document a fost semnat la 23.01 ora Berlinului (9 mai 01.01 ora Moscovei).

La ora 02:41 a zilei de 7 mai 1945, la sediul Cartierului General Suprem al Forţelor Expediţionare Aliate din Rheims, Franţa, şeful OKW – Comandamentul Suprem al Armatei Germane, generalul Alfred Jodl, a semnat documentele capitulării necondiţionate a tuturor forţelor germane în faţa Aliaţilor. Acest document includea fraza: „Toate forţele sub controlul german să înceteze operaţiunile active la orele 23:01 (ora Europei Centrale) pe 8 mai 1945“.

1956 - S-a născut fostul fotbalist Victor Piţurcă

Victor Pițurcă (n. 8 mai 1956, Dolj, România) este un fost fotbalist, și este un antrenor liber de contract. Ultima oară, a antrenat clubul Universitatea Craiova.

Ca fotbalist, și-a petrecut mare parte din carieră la echipa Steaua București. A mai fost de trei ori selecționer al naționalei României, reușind să califice echipa la Campionatul European de Fotbal din 2000 și la cel din 2008.

În martie 2008 a fost decorat cu Ordinul „Meritul Sportiv” Clasa a II-a pentru câștigarea Cupei Campionilor Europeni din sezonul 1985-1986.

1970 - S-a născut actriţa şi cântăreaţa Anca Ţurcaşiu

Anca Țurcașiu, în vârstă de 52 de ani, s-a născut pe 8 mai 1970, în București. Îndrăgita artistă este pasionată de teatru și de muzică încă de la o vârstă fragedă. În prezent, ea predă cursuri de actorie și de canto la o grădiniță din Capitală.

A câștigat numeroase premii la festivalurile de muzică ușoară, Mamaia (1986, 1987, 1988), Amara (1986), Vilnius Lituania (1992).

Anca Țurcașiu a absolvit Școala Postuniversitară MTP, cu specializarea moderatov TV-știri. Mai apoi, Anca Țurcașiu a început studiile la Școala Populară de Arte. Mai târziu, artista s-a înscris la Academia de Teatru și Film din Târgu Mureș.

Anca Țurcașiu a jucat la Teatrul National București, în musicalul „Chicago” la Teatrul Foarte Mic, în spectacolul „Interpretul” și la Opera Română în spectacolul caritabil pentru copii „În așteptarea lui Moș Crăciun”.

Artista a avut apariții de succes în filmele „De dragul tău, Anca”, „A doua cădere a Constantinopolului” și „Miss Litoral”.

1970: Este lansat ultimul album al trupei britanice The Beatles, „Let It Be”

The Beatles a fost unul dintre grupurile a cărui muzică a fost cea mai influentă pentru Era Rock care a urmat. Grupul a fost alcătuit din John Lennon (vocal, chitară ritmică), Paul McCartney (vocal, chitară bas), George Harrison (chitară solo) și Ringo Starr (baterie).

Inițial „The Four Fabs” au avut ca țintă generațiile de tineri rezultate de după al Doilea Război Mondial, în special în țările de limbă engleză, precum Regatul Unit, SUA, Canada și Australia, dar au devenit după anul lor cel mai glorios, 1964, iubiți și admirați de multiple generații. Judecând după multiple criterii, dintre care vânzările muzicale ocupă un loc însemnat, „The Beatles” este unul din cele mai faimoase și de succes grupuri în istoria muzicii rock, contorizând peste 1,1 miliarde de discuri vândute în lumea întreagă.

„Let It Be” este al 12-lea și totodată ultimul album de studio lansat de trupa rock The Beatles pe data de 8 mai 1970.

Cele mai multe dintre melodiile de pe albumul „Let It Be” au fost înregistrate în ianuarie 1969, înainte de înregistrarea și lansarea albumului „Abbey Road”. Din acest motiv, unii critici și fani, cum ar fi Mark Lewisohn, susțin că „Abbey Road” ar trebui să fie considerat albumul final al grupului.

Odată cu lansarea albumului apare și un film documentar, intitulat de asemenea „Let It Be” și realizat tot pe baza sesiunilor din ianuarie 1969.

Repetițiile și sesiunile de înregistrare pentru album nu s-au desfășurat însă fără probleme. Pe toată durata producției albumului au avut loc discuții în contradictoriu și certuri, tensiunea din cadrul grupului fiind în continuă creștere.

1972 - A fost inaugurat Muzeul de Istorie a României, astăzi - Muzeul Naţional de Istorie a României

Muzeul Național de Istorie a României este cel mai important muzeu al statului român. Deține obiecte cu valoare istorică descoperite pe teritoriul actual al României din timpuri preistorice și până în perioada contemporană.

Muzeul a fost înființat în anul 1970, cu scopul de a ilustra evoluțiile culturale înregistrate de-a lungul tuturor epocilor istorice în spațiul geografic al României de azi. Sediul său este Palatul Poștelor de pe Calea Victoriei.

Este cel mai important muzeu de istorie și arheologie din România, atât prin mărime (suprafață desfășurată) cât și prin patrimoniu; este, de asemenea, unul dintre cei mai importanți actori ai arheologiei românești contemporane și lider al arheologiei preventive (noțiune care se referă la săpăturile arheologice asociate unor investiții, pentru prevenirea distrugerii de patrimoniu istoric). Instituția are un site cuprinzător, inclusiv o scurtă fișă a istoriei proprii, descrierea structurii organizatorice (inclusiv scurte prezentări ale personalului de specialitate), pagini descriind evenimente, expoziții, etc.

Din 2002 majoritatea muzeului a fost făcută inaccesibilă publicului pentru lucrări de reabilitare.

Din 1974 muzeul publică revista „Muzeul Național” care își propunea să adune „cele mai importante studii ale muzeografilor și cercetătorilor din epocă”. Din 1997 publicația apare anual, toate volumele fiind disponibile online.

1975: S-a născut interpretul spaniol de muzică ușoară Enrique Iglesias

Enrique Iglesias este un muzician de origine spaniolă. Acesta este fiul renumitului cântăreț de muzică latino Julio Iglesias și al jurnalistei de origine filipineză Isabel Preysler, Enrique a debutat odată cu apariția albumului care îi poartă numele, lansat în anul 1995. Discul s-a bucurat de succes în Europa latină, fiind comercializat în peste șase milioane de exemplare.

Până în anul 2000, Enrique a mai lansat două albume în limba spaniolă: „Vivir” (1997) și „Cosas del Amor”, dar și unul în limba engleză, intitulat „Enrique”. Cele trei materiale discografice au primit peste unsprezece discuri de platină și au fost comercializate în șaptesprezece milioane de exemplare.