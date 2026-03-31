Video Continuă tensiunile în Coaliție. Grindeanu îi răspunde lui Bolojan: „Un soi de decență n-ar strica, să se abțină de la lecții”

Sorin Grindeanu, liderul PSD, a reacționat dur la declarațiile premierului Ilie Bolojan privind „aroganța politică” a social-democraților, cerând colegilor din Coaliție să manifeste decență și să se abțină de la lecții politice.

„Să vorbești de aroganță venind acum dinspre Palatul Victoria e un pic de râs, dacă nu de plâns. PSD va decide pentru PSD, ținând cont de părerile românilor. Eu nu dau lecții celor de la PNL și USR. Să se abțină de la lecții. Noi decidem pentru noi. Un soi de decență n-ar strica”, a declarat Grindeanu marți, la Brașov, întrebat despre afirmațiile premierului Ilie Bolojan.

El a subliniat că PSD exclude în mod clar orice alianță cu partide extremiste și nu va susține un guvern minoritar.

„Noi excludem din start să facem alianță politică cu partide extremiste. Și, în al doilea rând, nu vom vota și nu vom susține un guvern minoritar. Acum nu pot să anticipez și nu știu ce vor vota colegii mei, dar imediat după vot o să vă anunț ce acțiuni vom face, având în vedere decizia politică ce se va lua. (...)I-aș invita puțin la decență pe colegii din coaliție, și de la PNL, și de la USR. Eu nu mi-am permis să le dau lecții despre cum să se organizeze. Să se abțină de la lecții. Noi decidem pentru noi. Un soi de decență n-ar strica”, a adăugat Grindeanu.

Declarațiile vin după ce Ilie Bolojan a afirmat, într-un interviu la Digi24, că tensiunile din PSD și din Coaliție ar putea duce la o criză politică.

Premierul a criticat modul în care social-democrații gestionează schimbările în Guvern, catalogându-le drept „aroganță politică”.

„Schimbarea unei persoane sau a alteia, dintr-o aroganță politică, fără să te gândești la efectele pe care le generezi, înseamnă că nu ți-ai calculat corect acțiunile și nu ai luat în considerare interesul țării”, a explicat Bolojan.