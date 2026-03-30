Video Bolojan avertizează: „Lucrurile merg în direcția escaladării. E posibil să avem o criză. Problemele reale nu dispar dacă pleacă un premier”

Premierul Ilie Bolojan a vorbit, într-un interviu la Digi 24, despre tensiunile tot mai mari din coaliția de guvernare și despre riscul unei crize politice iminente, într-un context economic și geopolitic deja fragil.

Șeful Executivului spune că, în timp ce în ședințele de coaliție discuțiile sunt relativ constructive, imediat după acestea tonul public se schimbă radical.

„În afara ședinței de coaliție sau după aceea lucrurile se schimbă foarte mult, escaladându-se cu atacurile, cu criticile și așa mai departe. Situația te obligă să te concentrezi pe problemele grave care vin zi de zi: combustibili, absorbția fondurilor europene, restructurări, controlul deficitelor, problemele din energie. Pur și simplu nu am mai avut nici energiile personale să mă mai ocup de aceste lucruri”, a spus Ilie Bolojan la Digi 24.

Premierul avertizează că tensiunile politice cresc constant și că România ar putea intra într-o nouă criză politică, însă subliniază că schimbarea unei persoane nu rezolvă problemele de fond:

„Problema este că lucrurile parcă merg tot în direcția escaladării și e posibil să avem o criză în perioada următoare. Un om, un ministru, un premier poate să plece. Problema reală este că lucrurile grave care ne-au dus în această situație necesită rezolvări, ele nu dispar dacă o persoană sau alta pleacă.”

Despre eventualitatea ca PSD să îi ceară demisia

Întrebat ce va face dacă PSD îi va solicita plecarea după 20 aprilie, Bolojan a spus că orice partid are dreptul să acționeze în limitele Constituției:

„Orice partid din coaliție, dacă consideră că nu este mulțumit, poate să acționeze constituțional sau politic: moțiune de cenzură, retragerea miniștrilor, orice permite sistemul parlamentar. Pot să facă aceste lucruri, niciun fel de problemă.”

Premierul a comentat și scenariul în care miniștrii PSD ar demisiona din Guvern.

„Rămâne de văzut dacă se va întâmpla asta. România nu are nevoie de o criză politică peste criza bugetară, care nu poate fi rezolvată de pe o zi pe alta, și peste crizele generate de războaiele din Golf și din Ucraina. Nu este o pledoarie pentru ocuparea unui post, ci o chestiune de responsabilitate pentru țara noastră”, a spus Ilie Bolojan.

„Atât timp cât sunt premier, fac ce trebuie pentru România”

Bolojan a evitat să detalieze un plan politic pentru eventualitatea ruperii coaliției, dar a transmis că își va continua mandatul atât timp cât se află în funcție.

„Atât timp cât sunt pe acest post, fac ce trebuie pentru România”, a răspuns premierul.

Șeful Guvernului a subliniat că responsabilitatea pentru o eventuală criză politică revine celor care o provoacă.

„Fiecare partid poate să decidă ceea ce consideră de cuviință, dar cei care generează o criză trebuie să-și asume această situație”.

Grindeanu, după vizitarea a 4 filiale: Nimeni nu mai vrea să rămână în aceeași formă, cu Bolojan premier. Cele 3 scenarii ale PSD

Amintim că Sorin Grindeanu, preşedintele PSD, a afirmat că nimeni din cele 4 filiale regionale pe care le-a vizitat în ultimele săptămâni„ nu susţine să rămânem cum suntem acum”

„N-am auzit pe cineva care să spună că trebuie să continuăm în aceeaşi formă, adică să avem prim-ministru Ilie Bolojan, şi să rămână lucrurile în această formă, în coaliţie. Toată lumea îşi doreşte, aşa cum am şi votat, de fapt, în iunie anul trecut, să continuăm, sau aproape toată lumea, în cadrul unei coaliţii pro-europene, dar să nu mai fie lucrurile în aceşti parametri. Şi asta nu pentru că e extraordinar de bine în România. Vedem cu toţii că mergem într-o direcţie greşită”, a explicat Sorin Grindeanu într-o conferință de presă.

Trei scenarii pe masă:

Grindeanu a indicat că sunt 3 scenarii luate în calcul: „Primul este cel de a rămâne aşa cum suntem acum, al doilea, care comportă, să spunem, şi alte trei sub-scenarii, înseamnă să rămânem în actuala coaliţie, dar să existe o reconfigurare şi al treilea este trecerea în opoziţie. Nu există alte variante”.