Video Reacția lui Grindeanu după perchezițiile la fostul său șef de cabinet: „Îmi doresc pentru el, personal, să fie nevinovat”

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a comentat marți perchezițiile DNA la Autoritatea Rutieră Română (ARR), după ce procurorii l-au vizat pe Cristian Anton, fostul său șef de cabinet, într-un dosar care investighează fapte de corupție și infracțiuni asimilate.

„Cine nu respectă legea să plătească! Nu cunosc amănunte. Îmi doresc pentru el, personal, să fie nevinovat. Dacă cineva greșește, nu contează că a fost șef de cabinet sau ministru, plătește!”, a spus Sorin Grindeanu.

Reacția sa vine după ce procurorii anticorupție l-au vizat pe Cristian Anton, fostul său șef de cabinet, într-un dosar privind presupuse fapte de corupție.

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Cluj desfășoară marți, percheziții la 23 de locații din București și județele Bacău, Dolj, Timiș și Vâlcea, inclusiv la sediul ARR și la domiciliile unor persoane fizice sau sedii de firme. Ancheta vizează trafic de influență, cumpărare de influență, dare de mită și constituire a unui grup infracțional organizat.

Potrivit procurorilor, examenele pentru atestatele profesionale ale șoferilor de marfă erau fraudate: candidații fie nu se prezentau la test, fie primeau răspunsurile direct în sala de examen, contra unor sume cuprinse între 600 și 1.500 de euro, iar o parte din bani ajungea la funcționari ca mită.

„În perioada 2024- prezent, mai multe persoane fără calitate au apelat la deținători de școli de atestate aferente transportului de persoane/ mărfuri, care au intermediat obținerea atestatelor într-o manieră ilicită, solicitând diverse sume de bani în scopul traficării influenței pe care o aveau față de funcționari publici din cadrul Autorității Rutiere Române, care făceau parte din comisiile de examinare aferente obținerii atestatelor, candidații neprezentându-se la examen și fiind cu toate acestea admiși în urma așa zisei susțineri a examenului, sau prezentându-se și primind în sala de examinare, de la examinatorul ARR, foaia de răspunsuri corecte, pate din suma de bani colectată ajungând la aceștia cu titlu de mită”, arată surse judiciare.

Cristian Anton, fost șef de cabinet al lui Grindeanu când acesta era ministru al Transporturilor, este suspectat că ar fi făcut parte dintr-un grup infracțional care percepea taxe pentru promovarea examenelor.

DNA suspectează că fenomenul se întinde în mai multe județe, nu doar la București. Suspecții vor fi aduși la audieri, iar la unele percheziții au fost deja găsite sume de bani.