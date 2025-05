Este oficial. Ilie Bolojan a luat act de demisia lui Marcel Ciolacu. Când va fi anunţat premierul interimar

Preşedintele interimar Ilie Bolojan a luat, luni seară, act de demisia premierului Marcel Ciolacu.

După ce, în urma unor decizii votate în unanimitate în cadrul Consiliului Naţional Politic al PSD, Marcel Ciolacu a anunţat că partidul rupe coaliţia cu PNL şi UDMR şi se retrage de la guvernare, iar el demisionează din funcţia de prim-ministru, în această seară, preşedintele interimar Ilie Bolojan a luat act de demisia liderului PSD.

„Ședința s-a încheiat. Președintele a luat act de demisia din funcția de Prim-ministru al Guvernului României, depusă în această seară de Marcel Ciolacu. Un premier interimar va fi desemnat în prima parte a zilei de mâine”, potrivit unui comunicat al Administraţiei Prezidenţiale.

„Coaliţia de guvernare nu are o legitimitate, cel puţin în această componenţă. Am propus colegilor mei ieşirea din coaliţie, ceea ce duce la demisia mea din funcţia de prim-ministru, lucru pe care o să îl fac după întâlnirea cu dumneavoastră. Am luat decizia că miniştrii PSD rămân să discute cu reprezentanţii PNL, UDMR şi cum se hotărăşte aşa se face (în privinţa interimatului miniştrilor - n.r.). (...) Am luat decizia de a nu susţine public niciunul dintre cei doi candidaţi la alegerile prezidenţiale din turul 2”, a anunţat, luni, preşedintele PSD, Marcel Ciolacu.

Decizia a venit imediat după ce George Simion a câştigat primul tur al alegerilor prezidenţiale de pe primul loc, în timp ce Crin Antonescu, candidatul susţinut de coaliţia de guvernare PSD-PNL-UDMR, nu a reuşit să intre în turul al doilea, fiind învins de primarul Capitalei, Nicuşor Dan.

Înfrângerea suferită de Crin Antonescu a declanşat o adevărată criză nu doar în coaliţie şi şi în interiorul celor două mari partide, PSD şi PNL.