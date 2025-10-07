Congres decisiv în PSD: schimbarea conducerii, programată pentru sfârșitul lunii

Senatorul PSD Cătălin Zamfir susține că procesul avansează rapid, iar Congresul partidului ar putea avea loc la sfârșitul lunii octombrie.

„Se mișcă foarte repede. Credeți-mă, dacă nu am făcut publice toate detaliile, asta nu înseamnă că nu lucrăm la ele. Cel mai probabil, Congresul va avea loc la sfârșitul lui octombrie”, a spus Daniel Zamfir la Digi24.

Zamfir a confirmat că săptămâna viitoare PSD va organiza un CPN (Consiliu Politic Național), în cadrul căruia se va decide strategia pentru alegerile locale și data exactă a Congresului PSD. „Vom organiza un CPN și vom decide atunci data alegerilor. Vom comunica public toate deciziile imediat după”, a mai spus Zamfir.

Anterior, Sorin Grindeanu spunea că ar fi bine ca aceste alegeri interne să fie organizate până în postul Crăciunului.

„Am anunţat colegii că săptămâna viitoare vom face şi un Consiliu Politic Naţional, undeva la începutul săptămânii. Ştiţi că CPN-ul are, prin statut, atributul de a convoca un congres. Asta nu înseamnă că asta se va întâmpla săptămâna viitoare (..) dar în această toamnă vom organiza congresul, sigur. Ar fi bine să fie până a intra în postul Crăciunului”, a spus el.

Decizia cu privire la candidatul pentru alegerile din Capitală, care au stârnit scandal în coaliție, urmează să fie luată după Congres.

Cum se împart funcțiile în PSD

Surse din partid au explicat anterior pentru „Adevărul” că vor rămâne cu siguranță 8 vicepreședinți pe regiuni, numărul actual, însă există discuții care privesc fie păstrarea aceluiași număr de vicepreședinți pe domenii, fie trecerea la 4 prim-vicepreședinți și 4 vicepreședinți pe domenii.

În prezent posturile de prim-vicepreședinți sunt 2, iar cele de vicepreședinți pe domeniu sunt 8, la fel ca în cazul vicepreședinților pe regiuni.