Conflict pe tema salariului minim. Guvernul nu ia în calcul majorarea lui, Câciu reacționează ferm: „E jalon PNRR”

Guvernul analizează înghețarea salariului minim în 2026, însă PSD contrazice poziția oficială. Fostul ministru Adrian Câciu spune că majorarea este obligatorie prin PNRR și directiva europeană, acuzând-o pe Ioana Dogioiu că „vorbește fără să cunoască legea”.

Guvernul analizează posibilitatea menținerii actualului nivel al salariului minim în 2026. Purtătorul de cuvânt al Executivului, Ioana Dogioiu, a declarat joi, la Palatul Victoria, că premierul Ilie Bolojan nu are în vedere o creștere a acestuia.

„Subiectul este în analiza premierului și, în momentul în care l-am întrebat, mi-a răspuns: în principiu, subliniez, în principiu, salariul minim nu va crește. Dar subiectul este în acest moment în analiză”, a spus Dogioiu.

Discuția privind salariul minim apare pe fondul solicitărilor patronatelor, care au transmis Guvernului că nu pot susține o nouă majorare și cer înghețarea nivelului actual pentru anul viitor.

Întrebată dacă tema a fost discutată în cadrul coaliției de guvernare, purtătorul de cuvânt a evitat detaliile: „Ce se întâmplă în coaliție se întâmplă în coaliție”.

Adrian Câciu: „Salariul minim va crește. Este jalon PNRR și obligație legală”

Declarația Ioanei Dogioiu a fost urmată de o reacție dură din partea fostului ministru al Finanțelor Adrian Câciu, din partea PSD. Acesta a afirmat că salariul minim trebuie să crească potrivit legislației europene și jaloanelor asumate prin PNRR.

„Salariul minim va crește de la 1 ianuarie 2026. Că vrea sau nu vrea doamna Dogioiu chiar nu contează în actul decizional. Salariul minim este jalon PNRR. Avem Directiva Europeană, avem Legea 283/2024, avem jalonul 392 îndeplinit. Doamna Dogioiu ne anunță că PNRR nu se mai aplică?”, a scris Câciu pe rețelele sociale.

El a adăugat că PSD susține „ferm” creșterea salariului minim brut și a criticat atitudinea oficialilor care se opun majorării. „Puterea de cumpărare scade și se resimte acut mai ales pentru salariații cu venituri mici. O creștere a salariului minim, așa cum insistă PSD, le va asigura acestora o minimă compensare și suport în fața prețurilor actuale”, a precizat fostul ministru.