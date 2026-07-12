Radu Miruță, despre soluția USR pentru deblocarea crizei politice: o rotativă guvernamentală cu PSD până în 2028

Cu câteva ore înaintea consultărilor convocate luni la Palatul Cotroceni de președintele Nicușor Dan cu liderii PSD, PNL, USR și UDMR, Radu Miruță, ministrul interimar al Apărării și Transporturilor, a declarat că România are nevoie de un nou guvern și a explicat care este soluția propusă de USR pentru depășirea crizei politice: o rotativă guvernamentală cu PSD până în 2028.

Miruță a afirmat, într-un interviu la Euronews, că, în actualul context politic, opțiunile pentru formarea unei majorități sunt limitate la PSD, PNL, USR și UDMR, în condițiile în care președintele Nicușor Dan a exclus varianta unei formule guvernamentale din care să facă parte AUR.

USR propune o rotație la guvernare până în 2028

Liderul USR a reamintit că formațiunea sa a anunțat încă de la căderea Executivului că nu dorește să continue colaborarea cu PSD în condițiile actuale, însă pentru deblocarea negocierilor, Uniunea Salvați România propune o formulă de rotațivă guvernamentală până la finalul actualei legislaturi.

Potrivit lui Miruță, ideea presupune împărțirea perioadei de guvernare până în 2028 între cele două tabere, în funcție de un acord politic sau de ponderea parlamentară.

„USR este singurul partidcare a venit cu o soluţie de deblocare (...) Hai să împărțim timpul de acum până când are mandat acest Parlament în 2028. Fie la doi, fie proporțional cu numărul de voturi. O perioadă guvernăm noi, împreună cu PNL și UDMR, iar cealaltă perioadă, proporțională cu voturile PSD, guvernează PSD. USR este cel care a spus că este de acord să dea votul unui guvern PSD în aceste condiții”, a explicat Radu Miruță.

Critici la adresa PSD

Radu Miruță a susținut că social-democrații au acceptat în principiu ideea unei rotații guvernamentale, însă au condiționat-o de preluarea primei etape a guvernării.

În opinia sa, această solicitare complică negocierile și întârzie găsirea unei formule de compromis.

Ministrul a amintit că PSD a făcut parte din fostul executiv și a criticat faptul că partidul contestă acum măsuri adoptate de un guvern din care a făcut parte.

Miruță a respins și acuzațiile potrivit cărora USR ar fi responsabil pentru blocarea discuțiilor dintre partide.

El a argumentat că, dacă PSD și PNL ar avea deja un acord politic solid, ar putea forma singure o majoritate, fără sprijinul USR.

Declarațiile vin cu o zi înaintea consultărilor convocate de președintele Nicușor Dan la Palatul Cotroceni, unde liderii principalelor partide sunt chemați să discute soluțiile pentru formarea unui nou guvern.