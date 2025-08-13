Contre dure între doi lideri de la vârful PSD și PNL pe teme de Educație. Victoria Stoiciu și Ciprian Ciucu s-au certat pe Facebook

Conflictele mocnite din coaliția de guvernare au explodat din nou, de data aceasta pe Facebook, unde senatoarea PSD Victoria Stoiciu și prim-vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu și-au aruncat acuzații directe, acuzându-se reciproc că au „nenorocit bugetul”.

Conflict deschis în văzul tuturor între Stoiciu și Ciucu

Scânteia conflictului a fost o postare a Victoriei Stoiciu, în care senatoarea PSD critică dur măsurile de austeritate aplicate în domeniul Educației.

„În timp ce „pachetul doi” de reforme e tras pe linie moartă, educația e măcelărita sub ochii noștri. Deja în școli se pregătește cel mai mare dezastru educațional din ultimele decenii. Se redesenează norme didactice, se ciopârțește rețeaua școlară, se pune cu sânge rece cruce viitorului copiilor noștri. Din septembrie, vom vedea clase supraaglomerate, școli din sate și comunități mici aruncate la marginea prăpastiei, profesori transformați în navetiști extenuați, fugind dintr-o localitate în alta. Resurse? La limita subzistenței. Calitate? Un cuvânt gol. Profesorii vor fi striviți între burnout și șomaj. Dar cei mai loviți vor fi copiii, în special cei din familii sărace, pentru care școala era singura șansă. Cei cu bani vor migra la privat, alimentând un dezastru profitabil pentru câțiva „vizionari” ai pieței. Cei fără bani vor primi o educație jalnică, pe care nici măcar nu o vor pute a duce la capăt. Abandonul școlar va exploda”, a avertizat Stoiciu.

Senatoarea PSD a vizat direct activitatea ministrului Educației, Daniel David, acuzându-l pentru politicile de austeritate din sistem.

„Pe termen lung, toți vom plăti: vom avea o țară cu resursă umană prost pregătită, cu mobilitate socială moartă, cu investitori care fug. O țară membră UE, dar cu o educație de lumea a treia. Și în mijlocul acestui carnagiu educațional, ministrul Daniel David își joacă rolul de „salvator”, dar salvează doar propriul fotoliu. Domeniul pe care ar trebui să-l apere a fost aruncat pe taraba reformelor făcute la repezeală, fără ezitare, fără rușine. Când guvernul și-a asumat răspunderea pentru legea care permite creșterea normei didactice și distrugerea rețelei școlare, am depus amendamente ca să opresc acest atac. Au fost respinse. Dar nu e prea târziu, însă e pe ceas! Dacă nu se oprește acum, în septembrie va fi imposibil să reparăm fără haos total și fără a afunda și mai mult calitatea educației. Asta nu e reformă. E o crimă împotriva viitorului” a mai scris vicepreședinta PSD.

Ciprian Ciucu nu s-a putut abține și a taxat-o dur pe partenera sa de coaliție

Prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, a ripostat ferm la acuzațiile social-democratei, solicitându-i să dea dovadă de decență și să abordeze aceste probleme în cadrul coaliției, nu pe rețelele sociale.

„Vorbește în coaliție sau dă-te afară și atacă zilnic”

„Asta pentru ca Partidul tau in mod special, dar si al meu, au nenorocit bugetul. Toți analfabeții d.p.d.v. economic, iresponsabilii care aveau nevoie de meditații, ne-au adus aici. Crezi ca își dorește cineva acest lucru?!! Dar riscam sa intram in colaps. Măcar ai decența să nu ataci coaliția din care faci parte. Vorbește in interior, vorbește in coaliție, sau da-te afară si ataca zilnic. Tu si Năsui sunteți fix la fel, precum extremele care se confundă: căutați capital electoral personal, atacând populist guvernul. Cand faci parte dintr-o construcție politică, ori o rupi, ori taci. Si mie îmi vine sa urc PSD-ul pe pereți, dar din respect pentru ce am semnat, pentru ca inteleg ca nu exista o alernativa astăzi, ma abțin. Nițică decență nu ar strica”, a scris prim-vicepreședintele PNL și primarul sectorului 6, Ciprian Ciucu.

Senatoarea PSD a contraatacat, subliniind că ministrul Educației ar trebui schimbat din funcție.

„Și educația și cei vulnerabili trebuie să plătească pt ca unii de-ai noștri au nenorocit bugetul? Erau alte soluții. Știi bine. Dar s-a mers pe tăieri exact acolo unde rezistenta era mai mica, asta a fost logica. Și tu îmi ceri sa nu critic asta pe motive de decenta? Eu zic ca lipsa de decenta e în alta parte – la ceea ce se intampla in educatie, de exemplu. Doar pt ca demersurile mele interne au eșuat, ar trebui să tac și public? Și nu te supara - există alternativa – nu ma refer la o formula de guvernare, aici ai dreptate, toate celelalte variante sunt mai proaste, dar alternativă la David si reformă lui David există.” a revenit Stoiciu.