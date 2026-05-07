Ciucu, mesaj tranșant către liberalii nemulțumiți: „Dacă le e mai bine lângă PSD, drum bun”

Ciprian Ciucu respinge scenariul unei rupturi în PNL, dar transmite un avertisment clar liberalilor nemulțumiți de conducerea partidului: cine nu respectă decizia votată poate pleca, inclusiv la PSD.

Prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, a respins scenariul apariției unei facțiuni separate în partid, deși a admis că unii membri ar putea alege să plece dacă nu mai sunt de acord cu deciziile conducerii.

„Asta nu cred. Nu cred că va fi un grup”, a afirmat Ciprian Ciucu, întrebat despre posibilitatea ca aproximativ 15 parlamentari PNL să adopte o poziție diferită față de linia oficială a partidului.

„Fiecare om este responsabil pentru deciziile pe care le ia. Dacă sunt colegi de-ai mei care și-au dorit să plece din partidul nostru, sunt autonomi. E decizia lor. Nu poți să îi oprești”, a declarat liderul liberal.

Ciucu a transmis un mesaj ferm pentru cei care nu se mai regăsesc în actuala conducere a partidului sau în direcția politică a PNL.

„Dacă vor să plece și nu se mai regăsesc cu Partidul Național Liberal, le e mai bine lângă Partidul Social Democrat, drum bun. Dragoste cu sila nu se poate. (...) Eu am învățat un lucru și au fost multe momente în care n-am fost de acord cu decizia partidului. Dar am învățat un lucru. Cât timp ești într-un partid, te bați în interiorul partidului să îi impui o decizie la vot prin mecanismele statutare. Dar după ce s-a votat, chiar dacă nu îți convine, urmezi decizia partidului, că de-aia e partid”, a adăugat Ciucu.

Discuții despre Congres și tensiuni interne în PNL

Reamintim că președintele PNL, Ilie Bolojan, a transmis joi, 7 mai, un mesaj către membrii partidului, publicat pe Facebook, în care a descris ieșirea PNL din coaliția cu PSD și trecerea în opoziție drept „un moment de resetare” pentru formațiune.

Liderul liberal a susținut că decizia adoptată în ședința extinsă a conducerii a redat partidului „respectul de sine”, considerat esențial pentru recâștigarea încrederii electoratului.

În același timp, în interiorul partidului se discută posibilitatea convocării unui congres extraordinar pentru clarificarea direcției politice a PNL.

Potrivit unor surse politice, inițiativa vine pe fondul presiunilor venite din zona criticilor lui Bolojan, care ar fi cerut o nouă consultare internă privind ieșirea de la guvernare.

Secretarul general al PNL, Dan Motreanu, unul dintre apropiații lui Bolojan, ar fi propus organizarea unui congres pentru tranșarea disputelor interne.

„Este a treia oară când votăm că nu mai facem nicio coaliție cu PSD. Dacă nici acum nu încheiem subiectul, atunci putem să convocăm un congres în care să candidăm pe moțiuni: moțiunea pro-PSD și moțiunea Bolojan”, ar fi declarat Motreanu în ședința conducerii liberale.