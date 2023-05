Ciucă, la întâlnirea cu liderii de filiale: Îmi asum orice greșeală, dar niciodată că nu am guvernat bine | SURSE

Nicolae Ciucă le-a transmis liderilor de filiale că rocada guvernamentală este o responsabilitate față de țară, cerându-le liberalilor să se comporte ca o echipă, potrivit surselor Adevărul.

Ce le-a spus președintele PNL liderilor de filiale din țară, potrivit surselor Adevărul:

„Rocada guvernamentală este o responsabilitate față de țară.

Ce vrem să facem? Intrăm într-un proiect de țară ca cel mai consistent partid, care a luat cele mai grele decizii în istoria României sau ne ghidam sa luăm ministerele cu cei mai mulți bani? Intrăm ca o echipă sau nu?

Oamenii ne vor judeca în funcție de o întrebare simplă: dacă avem un proiect, dacă avem o echipă, dacă avem o linie directoare. Nu interesează pe nimeni că PNL schimbă cu PSD două ministere sau mai multe.

De aceea, eu vă invit să schimbăm un pic perspectiva asupra acestui proces denumit rotativa guvernamentală. Să ne gândim în primul rând la public, la cetățenii României și la așteptările lor și de abia în al doilea rând la beneficiile noastre ca partid.

Îmi asum orice greșeală pe timpul guvernării. Dar nu îmi voi asuma niciodată că nu am guvernat bine. Am reușit o guvernare stabilă timp de un an și jumătate, am evitat criza și am recâștigat credibilitatea în fața partenerilor externi”, ar fi spus Nicolae Ciucă în ședința liberalilor de la Vila Lac.

Săptămâna aceasta, conducerea PNL va avea o sedință în care va pune la punct ultimele detalii privind rocada guvernamentală, ce oameni vor fi trimiși în guvernul Ciolacu. PSD va avea o întâlnire pe aceeași temă marți.

Liderii Coaliției PSD-PNL-UDMR încă sunt în cumpănă privind arhitectura noului Guvern, alocarea de ministere, precum și lista finală a numelor, înainte de ședințele decisive din partidele lor.

Printre numele luate în calcul de liberali pentru a fi trimise în noul guvern se află cel al lui Dan Motreanu, care ar urma să fie șef la Agricultură, cu condiția ca liberalii să primească acest portofoliu.

Mai mulți lideri din PNL s-au exprimat pentru prezența lui Nicolae Ciucă pe funcția de vicepremier, eventual și deținător al unui portofoliu, în Guvernul Ciolacu, nu pentru funcția de președinte al Senatului, adică a doua funcție în stat, care este mai mult simbolică, spre deosebire de cea din Executiv. Adrian Veștea (președinte PNL Brașov), liberal care deține funcțiile de președinte al Ligii Aleșilor Locali din PNL și președinte al Uniunii Consiliilor Județene din România, susține că în opinia sa cea mai bună opțiune pentru Nicolae Ciucă e cea de vicepremier. „Mult mai bine ar fi să fie vicepremier. Ar fi o poziție în care ar exista mai mult echilibru în Guvern“, a precizat șeful UNCJR pentru „Adevărul“.