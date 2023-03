Ciucă îi răspunde lui Ciolacu: Nu este oportun pentru niciun partid să se urce pe subiectul pensiilor speciale

Reforma pensiilor speciale dezbină coaliţia, nefiind găsită până în prezent o formulă care să respecte cerinţele Comisiei Europene pe tema acestor venituri pentru a putea accesa bani din PNRR. Marcel Ciolacu îi pasează responsabilitatea lui Nicolae Ciucă, în timp ce premierul cere ca subiectul să nu fie exploatat politic.

"La nivelul MApN s-a realizat acest sistem de reformă. A fost o greşeală în momentul în care s-a considerat că pensiile militare fac parte din categoria pensiilor speciale. Susţin cu toată responsabilitatea. Sunt pensii ocupaționale, de serviciu. Nu cred că este oportun absolut deloc pentru niciun partid politic să capitalizeze, să se urce pe un astfel de subiect, într-un astfel de moment", a declarat Nicolae Ciucă.

Reacţia vine după ce Marcel Ciolacu a criticat modul de realizarea a Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă de către guvernarea PNL-USR.

„Avem un PNRR care a fost ținut ascuns, anumiți miniștri l-au semnat și l-au trimis la Bruxelles. Adevărat, ministerul Muncii este cel care îndeplinește jalonul și vine în Guvern să explice proiectul de lege. Nu l-am făcut eu (nr: jalonul cu pensiile speciale). A fost un Guvern al României care, secret, și-a asumat anumite jaloane, în anumiți parametrii. Cred ca domnul prim-ministru Ciucă era atunci ministrul Apărării. Ministrul Justiției cred că era domnul Stelian Ion, Bode la Interne, ministrul Muncii era doamna de la PNL. Am înțeles că nimeni nu mai dă acum nicio explicație ce a trecut în PNRR”, a Marcel Ciolacu.

România ar putea renunţa la reforma pensiilor speciale

Recent, ministrul Proiectelor Europene a lăsat de înţeles că România ar putea renunţa la această reformă.

“Sunt țări precum Bulgaria, precum Lituania care au renunțat la mari reforme pentru că nu și-au asumat reformele. (...) Dacă vedem că anumite consecințe ale deciziilor nu sunt asumate sau reforma produce efecte nedorite care nu pot fi gestionate, am spus că deja sunt țări care au renunțat. Fiecare reformă trebuie să fie analizată cu plusurile și minusurile pe care le are. Dacă iei decizia radicală de reformare a sistemului de pensii speciale trebuie asumat și consecința aceasta a migrării forței de muncă sau a destabilizării acestor mari servicii publice de care România are nevoie”, a declarat Marcel Boloş.

Preşedintele Klaus Iohannis a fost rezervat pe acest subiect.

“Trebuie să vedem fondul problemei. Sistemul de pensii trebuie să fie sustenabil, pensionarii trebuie să îşi primească drepturile pentru o viaţă muncită, dar trebuie să avem grija dar şi peste 10, 20, 30 de ani să îşi primească pensia, adică sistemul să fie sustentabil. Scopul reformei sistemului e acesta, reforma nu se realizează pentru a lua bani de la unii, pentru a da bani la altii, ci pentru a crea un sistem corect, echitabil, sustenabil. Asta trebuie să fie proiectul pe care să îl înainteze ministrul de resort, Guvernul, Coaliţia. Nu e cazul să dau eu indicații de la Bruxelles", a declarat preşedintel României, la Bruxelles.