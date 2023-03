Ciucă: Agenția de rating Fitch a revizuit perspectiva de țară de la negativă la stabilă

Premierul Nicolae Ciucă a anunțat că Agenția de rating Fitch a revizuit perspectiva de țară a României de la negativă la stabilă, susținând că decizia reprezintă un semnal de încredere în perspectivele de creștere economică ale țării.

„Vești bune pentru economia României! Agenția de rating Fitch a operat, după aproape trei ani, prima îmbunătățire a ratingului României și a revizuit perspectiva de țară de la negativă la stabilă”, a anunțat Nicolae Ciucă într-o postare pe Facebook.

Potrivit șefului de Guvern, „economiștii confirmă astfel soluțiile guvernării noastre responsabile și importanța stabilității politice, sociale și economice în această perioadă complicată la granițele țării. Am trecut cu bine peste provocări, iar 2022 a fost an de vârf pentru atragerea de fonduri europene, de investiții străine și a dovedit capacitatea economiei românești de a performa. 2022 este și anul în care am reușit să deschidem un amplu proces de reforme necesare economiei, prin Planul Național de Redresare și Reziliență și ghidate obiectivului nostru de aderare la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică”.

„Decizia Agenției de rating Fitch reprezintă și un semnal de încredere în perspectivele de creștere economică, fundamentate pe continuarea programelor guvernamentale și susținerea oportunităților de dezvoltare ale României”, a conchis premierul.

Investițiile nete în economia României, în creștere cu 8,5%

Premierul Nicolae Ciucă anunța la începutul lunii martie că investițiile nete în economie au fost de 150,1 miliarde lei, în creștere cu 8,5% față de anul precedent, potrivit datelor oferite de INS, preconizând că pe termen lung acestea vor contribui la o creștere generalizată a veniturilor.

„Investitorii demonstrează încredere în economia românească: în 2022, investițiile nete în economie au fost de 150,1 miliarde lei, în creștere cu 8,5% față de anul precedent, potrivit Institutului Național de Statistică”, a anunțat premierul Nicolae Ciucă într-o postare pe Facebook.

Șeful Executivului român a subliniat totodată că „aceste investiții în dezvoltare vor conserva locurile de muncă ale românilor și vor genera altele noi, iar pe termen lung vor contribui la o creștere generalizată a veniturilor”.

Investiţiile în economia naţională din ultimii ani

În 2022, Institutul Naţional de Statistică (INS) anunța că investiţiile nete realizate în economia naţională au însumat 57,25 miliarde de lei, în primele şase luni ale anului, în scădere cu 0,8% faţă de intervalul similar din 2021.

Însă, potrivit ultimelor date furnizate de INS, „în anul 2022 investiţiile nete realizate în economia naţională au însumat 150098,8 milioane lei, în creștere cu 8,5%, comparativ cu anul 2021”.

De asemenea, conform datelor centralizate de ONRC, numărul firmelor cu capital străin nou înfiinţate în România a crescut, în 2022, cu 25,5%, comparativ cu 2021, la 7.368 de unităţi.

De asemenea, investiţiile nete realizate în economia naţională au însumat 106,195 miliarde de lei în 2020, în creştere cu 0,1%, comparativ cu anul 2019, arată datele publicate de Institutul Naţional de Statistică (INS).