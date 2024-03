Cîrstoiu, candidatul PSD-PNL pentru Capitală: A mă considera un candidat de sacrificiu este o mare greșeală

Cătălin Cîrstoiu, propunerea PSD-PNL pentru Primăria Capitalei susține că nu e „un candidat de sacrificiu”, fiind convins că va câștiga. Mai mult, acesta a lansat câteva săgeți și către Rareș Bogdan, care zilele trecute ironizase candidatura lui Cîrstoiu.

Întrebat dacă a intrat în cursa pentru Capitală pentru a fi un candidat care favorizează alegerea lui Cristian Popescu Piedone, Cătălin Cîrstoiu a precizat: „Dacă aș fi un candidat de sacrificiu, cred că mai bine l-ați întreba pe Rareș (n.r. - Bogdan). Știe mai bine cum e cu anatomia. Sunt destul de bine pus pe picioare”.

„Discutăm despre posibilități. A mă considera un candidat de sacrificiu e ca și cum nu m-ați cunoaște. Sunt ferm convins că finalul va fi câștigător”, a completat medicul ales să fie candidatul comun. „A mă considera un candidat de sacrificiu este o mare greșeală”, a completat Cătălin Cîrstoiu.

„Eu sunt medic, sunt profesor universitar, nu sunt om politic. Până astăzi nu am avut carieră politică, dar PSD şi PNL scoate pentru prima oară un produs, ca să spun aşa, candidatul la Primăria Capitalei. Am discutat despre idei, despre planuri, despre lucruri care pot fi schimbate. Am început, încet-încet, să armonizăm nişte obiective care iată au dus la un plan unic pentru bucureşti, pentru o capitală, pentru un viitor. Sigur că întrebaţi de de un doctor a luat decizia să accepte o asemenea provocare? Aşa cum echipa mea, cu mâinile mele, cam 4.000 de pacienţi îşi găsesc an de an o soluţie medicală”, a afirmat Cătălin Cîrstoiu.

Bucureștiul, „un oraș bolnav”

„Dacă ar fi să vă fac o mărturisire personală, poate că una dintre obligaţiile faţă de pacienţii mei a fost să asigur la Spitalul Universitar tratamentul unor boli grave, cancer şi am făcut-o, zic eu. Are cel mai modern buncăr de radioterapie care există în Europa de Est. În scurt timp va fi funcţional. Uitându-mă la acest oraş, am văzut că probabil, prin diverse elemente de diagnosticare, are aceeaşi boală, boala asta care m-a obsedat multă vreme a vieţii mele. În faţa dumneavoastră aveţi un supravieţuitor al acestei boli. Sunt sigur, făcându-vă această mărturisire, care pentru mine este puţin dureroasă, că împreună vom învinge un oraş bolnav şi îl vom face împreună un sănătos. Asta am făcut toată viaţa”, a completat candidatul comun.