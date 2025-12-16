search
Marți, 16 Decembrie 2025
Deputatul PSD Mihai Fifor spune că social-democrații au cerut o evaluare a activităţii ministrului Diana Buzoianu înainte de moţiune

Deputatul PSD Mihai Fifor declară, marţi, 16 decembrie, că social-democrații au cerut premierului Ilie Bolojan, înainte de votul pentru moțiunea simplă, o evaluare a activității ministrului Mediului, Diana Buzoianu.

Mihai Fifor/FOTO: Mediafax
Mihai Fifor/FOTO: Mediafax

„O evaluare a activității ministrei Diana Buzoianu. Atât a cerut PSD premierului înainte de votul pentru moțiunea simplă. Rezultatul? Tăcere. Mai mult decât atât, premierul însuși a mers în Senat pentru a se asigura că protejata sa își păstrează scaunul, în ciuda unui dezastru care a lăsat peste 120.000 de oameni fără apă”, a declarat Fifor într-o postare pe Facebook.

Deputatul PSD arată că acordul Politic al Coaliţiei este limpede, şi anume „miniştrii pot fi evaluaţi şi revocaţi în situaţii grave, iar cazul Paltinu este un exemplu-şcoală de eşec administrativ, neglijenţă şi iresponsabilitate”.

Fifor adaugă că situația nu mai ține doar de o ministră sau de USR, ci afectează întregul Guvern și Coaliția, avertizând că refuzul de a discuta evaluarea și revocarea ministrei Buzoianu transmite un mesaj periculos de tolerare a incompetenței și afectează grav credibilitatea guvernării.

„În acest context, aroganța și tupeul ministrei Buzoianu de a deturna discuția prin invocarea așa-numitei «reforme a Romsilva» este nu doar cinică, ci și profund manipulatoare.

Deputatul PSD afirmă că restructurarea Romsilva nu are legătură cu dezastrul de la Paltinu și nu poate ascunde incompetența ministrei Buzoianu, subliniind că aceasta rămâne responsabilă politic pentru impactul asupra a peste 120.000 de oameni.

„USR trebuie să înceteze aceste manevre de manipulare a opiniei publice și să răspundă onest la o întrebare simplă: de ce continuă să o susțină pe ministra Buzoianu după un eșec de asemenea proporții? De ce se încăpățânează să o mențină în funcție, în loc să își asume responsabilitatea politică față de oamenii care stau la coadă cu bidoanele pentru apă și care plătesc direct prețul incompetenței guvernamentale?”, afirmă Mihai Fifor.

Amintim că moțiunea simplă iniţiată de AUR intitulată „Prahova sub asediu. Peste 100.000 de români condamnaţi la sete şi boală sub privirea complice a ministrei Mediului, Diana Buzoianu” a trecut la Senat, 74 de voturi „pentru”.

În plenul Senatului, ministra Mediului a explicat că situația de la Paltinu a fost foarte gravă, iar 100.000 de oameni au rămas fără apă din cauza incompetenței unor oameni puși la nivel local tot de către cei care astăzi strigă „demisia”.

„A fost o situație foarte gravă la Paltinu. 100.000 de oameni au rămas fără apă din cauza incompetenței unor oameni puși la nivel local, tot de către cei care astăzi strigă 'Demisia'. Aceste situații au fost menționate public. Documentele au fost făcute publice, pentru că transparența nu se declamă, transparența se practică. Raportul preliminar al Corpului de control a fost trimis inclusiv la Parchet. Am ieșit public, inclusiv la ora Guvernului, și am spus toată cronologia și toate documentele.

Ceea ce evită complet această moțiune este să spună că există, totuși, structuri operative la nivel local care au venit cu acest calendar de coborâre a apei în lacul Paltinu. Ele au venit cu analiza de riscuri, au venit și cu garanții. Ce uită să spună această moțiune este că aceste autorități operative de la nivel local au venit în mai multe ședințe să spună că nu există riscul cu privire la alimentarea populației cu apă. Ce uită această moțiune să spună este că ministrul Mediului, Ministerul Mediului, nu a fost avertizat nici măcar după ore întregi, după ce apa a fost oprită la nivel local”, a declarat Diana Buzoianu.

