Ciprian Ciucu spune că se așteaptă la denigrări finanțate cu „bani negri” împotriva sa în campania electorală

Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Capitalei, afirmă vineri seară că se așteaptă să fie ținta unor atacuri și campanii de denigrare finanțate cu „bani negri”, înainte de finalul campaniei electorale.

Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Capitalei, a declarat vineri, într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook, că se așteaptă la o campanie dură împotriva sa înainte de alegerile pentru Capitală din decembrie.

El a spus că vor fi „bani negri” folosiți pentru a-l ataca, „din toate părțile, sume fabuloase”, și că adversarii politici vor lua detalii din CV-ul său „perfect onorabil”, pe care le vor scoate din context și vor „minți ore și ore în șir”.

„Nu credeți nimic. Eu sunt un tip, determinat, asta este drept, dintr-un bloc din Drumul Taberei. Ei sunt securiștii cu resurse multe, privilegiații cu averi de care au sunt de la Dragnea, de la Năstase, de la Ponta și care acum au îmbrăcat haina «antisistemului». Ironic, da! Parșiv, absolut! Sper ca instituțiile statului, CNA-ul cu precădere, să își facă treaba”, a scris Ciprian Ciucu pe Facebook.

Declarațiile sale din această seară vin după ce Realitatea.net a relatat că, între 2014 și 2017, Ciprian Ciucu, pe atunci director al Centrului Român de Politici Europene (CRPE), ar fi beneficiat de o parte dintr-un buget de 2 milioane de euro gestionat de Ministerul Afacerilor Externe prin Unitatea pentru Asistență și Dezvoltare (UASD).