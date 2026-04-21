Ciprian Ciucu spune că liberalii nu vor negocia cu AUR pentru sprijin politic. „Noi nu suntem aici din cauza PNL”

Prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, a afirmat marți, 21 aprilie, că liberalii nu vor negocia cu AUR pentru sprijin, ci „merg mai departe” și „așteaptă, până la urmă, să vadă ce va face PSD”.

„Nu negociem cu AUR pentru sprijin. Pur şi simplu, noi mergem mai departe, aşteptăm până la urmă să vedem ce va face PSD. Noi nu negociem cu AUR. (...)

Pot să vă asigur că nu am avut discuţii cu AUR şi preşedintele partidului nu a primit mandat să negocieze cu AUR, a primit mandat exclusiv, astăzi, să discute cu partidele din coaliţie. Nu vom negocia cu AUR, ca să fie foarte clar”, a declarat Ciprian Ciucu, marţi seară, la Antena 3, scrie News.ro.

El a precizat că, dacă vreunul dintre membrii PNL negociază cu AUR, acesta o face „pe barba lui”, fără a avea un mandat de la partid în acest sens.

„Nu vom guverna cu AUR, ca să fie foarte clar. Cine dărâmă Guvenrul are responsabilitatea formării unei noi majorităţi şi unui nou Guvern. Ca să fie foarte clar, noi nu suntem aici din cauza PNL. Au construit această butaforie în speranţa că vor face din PNL un partid-breloc”, a adăugat Ciprian Ciucu.

Ciprian Ciucu spune că PNL vrea să continue guvernarea, dar avertizează că, dacă PSD va dărâma Guvernul prin moțiune de cenzură, va trebui să își asume formarea unei noi majorități, subliniind că liberalii nu vor rămâne cu orice preț la putere.

El a spus că PSD este cel care a rupt protocolul coaliţiei din care a fost de acord să facă parte alături de PNL, USR, UDMR şi minorităţi.

Tot marți, premierul Ilie Bolojan a declarat că s-a întâlnit cu președintele Nicușor Dan pentru a-l informa cu privire la situația tensionată din interiorul Coaliției de guvernare.

„Am lucrat bine în primele luni, când am fost în situația să luăm măsuri de creștere a taxelor, pentru că era o condiție de a nu se bloca fondurile europene. Când am trecut la măsurile din administrație, deja toate deciziile se luau cu frâna de mână trasă.

Nu s-au mulțumit, că au văzut că nu au efecte electorale. Fondul de rezervă bugetară nu a mai fost o pușculiță, iar baronii locali de la PSD au avut o stare de nemulțumire. Încerci să scapi de cineva care a impus niște reguli”, a afirmat Ilie Bolojan la Știrile ProTV.

Amintim că Biroul Politic Național al PNL și grupurile parlamentare ale PNL au adoptat, marți, în unanimitate, o rezoluție în care își exprimă sprijinul ferm pentru continuarea guvernării sub conducerea prim-ministrului Ilie Bolojan și pentru finalizarea reformelor asumate.