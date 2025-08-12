search
Marți, 12 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Cioroianu: Nicușor Dan trebuia să respecte instituția președintelui României și să participe la funeraliile lui Ion Iliescu

0
0
Publicat:

Adrian Cioroianu consideră că președintele Nicușor Dan a greșit lipsind de la înmormântarea fostului președinte Ion Iliescu. Acesta a subliniat că respectul era îndreptat către instituția prezidențială, nu neapărat către persoana lui Iliescu. 

Cioroianu: Nicușor Dan trebuia să participe la funeraliile lui Iliescu / Sursa foto: Inquam Photos
Cioroianu: Nicușor Dan trebuia să participe la funeraliile lui Iliescu / Sursa foto: Inquam Photos

Totodată, Cioroianu susține că și Klaus Iohannis ar fi trebuit să participe, criticând decizia politică a USR de a nu lua parte la funeralii. 

Au câștigat ceva partidele în timpul funeraliilor lui Ion Iliescu

„Până la urmă fiecare partid face ce vrea. Eu cred că e o greșeală, dar dacă au făcut un calcul și au câștigat ceva, e treaba lor. Dacă sunt consecvenți cu electoratul lor, e în regulă. În schimb, cred că președintele Nicușor Dan trebuia să vină. Pentru că respecta totuși instituția. Nu era vorba de respectul față de Ion Iliescu, ci față de instituția numită președintele României”, a afirmat Cioroianu, citat de Mediafax. 

Klaus Iohannis și Nicușor Dan, marii absenți la moartea fostului șef de stat

Acesta a adăugat că și fostul președinte Klaus Iohannis ar fi trebuit să participe. 

Fostul ministru de Externe a subliniat că Ion Iliescu a fost ales în mod liber și nu a fost condamnat sau decăzut din drepturi. 

„Nu-ți arăți respectul față de individul pe care în buletin îl cheamă Ion Iliescu, ci față de un om care a fost președintele României, prin alegeri libere, care n-a apucat să fie condamnat, n-a apucat să fie închis, n-a apucat să fie decăzut din drepturi, ori dacă în aceste condiții, respecți instituția”, a afirmat Cioroianu, potrivit sursei citate. 

Ion Iliescu a condus România în trei mandate, devenind primul și singurul președinte ales chiar din primul tur al alegerilor libere. Cu toate astea, numărul celor care au venit să îi aducă un ultim omagiu a fost mult mai mic, iar absenteismul s-a remarcat și în instituția prezidențială a statului. Doi deținători ai celei mai înalte funcțiii în stat au ales să nu participe la funeralii.

Politică

Top articole

Partenerii noștri

image
Vladimir Soloviov: războiul nu se termină după întâlnirea din Alaska. Care e următoarea țară vizată de „o operațiune militară specială”
digi24.ro
image
Poliția londoneză a confiscat 72 de mașini de lux după ce a primit plângeri de la locuitori. FOTO
stirileprotv.ro
image
Șoferii români, amendați cu 8.000 de EURO în Grecia! Mare atenție în concediu!
gandul.ro
image
Aletă! Evadare de la Penitenciarul Mărgineni: Un bărbat de 32 de ani este căutat de poliție
mediafax.ro
image
Ilie Bolojan cânta la acordeon, avea păr ”mult și creț” și își plimba iubita de mână: ”Era romantic deși nu pare”. Amintiri din internatul de la ”Gojdu”
fanatik.ro
image
Trump șochează înaintea întâlnirii cu Putin: „Tancurile rusești ajungeau la Kiev în 4 ore”
libertatea.ro
image
Copilul de 4 ani al unui cuplu de români aflaţi în vacanţă în Italia a murit, după ce a stat în mașina parcată la soare
digi24.ro
image
Primarul Capitalei a venit în studioul GSP și a anunțat o investiție-GIGANT: „Vă spun în premieră”
gsp.ro
image
Ar fi lovitura verii: 350.000.000€ pentru Kylian Mbappe
digisport.ro
image
Europa vrea să interzică total mașinile pe benzină și motorină: Un gigant european se opune puternic și cere o 'trezire la realitate'
stiripesurse.ro
image
Un bărbat care a cumpărat cu 35 de lei o geacă din piele dintr-un second hand a găsit ceva cu totul neașteptat în buzunarul acesteia
antena3.ro
image
Turiştii şocaţi de preţurile din Aeroportul Otopeni îşi aduc mâncare de acasă. "Un sandviş la 55 de lei?!"
observatornews.ro
image
'Emmanuel Macron să își pregătească sicriul'. E anchetă în Franța, după mesajul devenit viral
cancan.ro
image
Maria, clona lui Kim Kardashian, a atras toate privirile. Cum și-a făcut apariția prezentatoarea TV
prosport.ro
image
Locurile unde șoferii nu pot parca, chiar dacă au plătit taxa. Ce sancțiuni riscă
playtech.ro
image
Jackie Chan a rămas blocat sub apă în timpul unei filmări. Clipe de groază pentru faimosul actor
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Alexandru Mitriță a intrat în istorie
digisport.ro
image
VIDEO Românii au început să uite de Grecia, Bulgaria și Turcia: Care este destinația verii anului 2025
stiripesurse.ro
image
Antrenorul de fotbal Toader Șteț a murit la 70 de ani! Ce s-a întâmplat cu acesta înainte să se stingă
kanald.ro
image
Un meteorit care a lovit o casă s-a descoperit că este mai vechi decât Pământul și...
playtech.ro
image
Fiul lui Mihai Leu, implicat într-un grav accident! Incidentul s-a petrecut în timpul unui raliu. Ce se întâmplă cu Marco acum?
wowbiz.ro
image
Ozana Barabancea a slăbit 24 de kg în doar 3 luni! Cum a reușit: Îmbrac hainele fiicei mele. Am renunțat la îmbuibarea de care eram dependentă
romaniatv.net
image
Începe marea operațiune. ANAF începe controale devastatoare
mediaflux.ro
image
Imaginile de pe iaht cu Cristi Borcea și Valentina Pelinel au stârnit reacții jignitoare: „Ai editat prost pozele. Ăla nu are mâini, tu ești tunată toată”
gsp.ro
image
Fostă concurentă de la Insula Iubirii, într-o închisoare de maximă securitate. Era să fie omorâtă în penitenciar
actualitate.net
image
Andreea Marin, adevărul despre relația cu Ion Țiriac. Cine pe cine a părăsit, de fapt
actualitate.net
image
Renunță să mai fierbi cartofii pentru piure în apă. Află secretul pentru cel mai delicios și cremos preparat pe care l-ai gustat vreodată
click.ro
image
Român blocat în Grecia, cu cheia în portbagaj și nevastă nervoasă: „Mă înjură de patru ore, fără să respire. Dau bere!”
click.ro
image
Shaorma de pe litoral chiar este „cu de toate”. Conține bacterii care pot provoca toxiinfecții grave
click.ro
Michael Douglas, Foto Getty (2) jpg
Michael Douglas s-a îmbolnăvit de cancer, după ce a practicat sexul oral. Actorul și-a șocat fanii cu dezvăluirile intime
okmagazine.ro
Halle Berry foto Instagram jpg
Halle Berry, părăsită de soț pentru că nu făcea curat și mâncare și n-avea instinct matern
clickpentrufemei.ro
https www cancan ro wp content uploads 2025 08 10 1200x686 webp
O civilizație îngropată în ocean: Descoperirea care pune sub semnul întrebării originile umanității
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Zodia peste care plouă cu binecuvântări după ce Mercur a ieșit din retrogradare. Soarele iese pe strada ei, are parte de tot ce își dorește
image
Renunță să mai fierbi cartofii pentru piure în apă. Află secretul pentru cel mai delicios și cremos preparat pe care l-ai gustat vreodată

OK! Magazine

image
Michael Douglas s-a îmbolnăvit de cancer, după ce a practicat sexul oral. Actorul și-a șocat fanii cu dezvăluirile intime

Click! Pentru femei

image
Halle Berry, părăsită de soț pentru că nu făcea curat și mâncare și n-avea instinct matern

Click! Sănătate

image
E dovedit: această vitamină previne pierderile de memorie