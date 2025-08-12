Cioroianu: Nicușor Dan trebuia să respecte instituția președintelui României și să participe la funeraliile lui Ion Iliescu

Adrian Cioroianu consideră că președintele Nicușor Dan a greșit lipsind de la înmormântarea fostului președinte Ion Iliescu. Acesta a subliniat că respectul era îndreptat către instituția prezidențială, nu neapărat către persoana lui Iliescu.

Totodată, Cioroianu susține că și Klaus Iohannis ar fi trebuit să participe, criticând decizia politică a USR de a nu lua parte la funeralii.

Au câștigat ceva partidele în timpul funeraliilor lui Ion Iliescu

„Până la urmă fiecare partid face ce vrea. Eu cred că e o greșeală, dar dacă au făcut un calcul și au câștigat ceva, e treaba lor. Dacă sunt consecvenți cu electoratul lor, e în regulă. În schimb, cred că președintele Nicușor Dan trebuia să vină. Pentru că respecta totuși instituția. Nu era vorba de respectul față de Ion Iliescu, ci față de instituția numită președintele României”, a afirmat Cioroianu, citat de Mediafax.

Klaus Iohannis și Nicușor Dan, marii absenți la moartea fostului șef de stat

Acesta a adăugat că și fostul președinte Klaus Iohannis ar fi trebuit să participe.

Fostul ministru de Externe a subliniat că Ion Iliescu a fost ales în mod liber și nu a fost condamnat sau decăzut din drepturi.

„Nu-ți arăți respectul față de individul pe care în buletin îl cheamă Ion Iliescu, ci față de un om care a fost președintele României, prin alegeri libere, care n-a apucat să fie condamnat, n-a apucat să fie închis, n-a apucat să fie decăzut din drepturi, ori dacă în aceste condiții, respecți instituția”, a afirmat Cioroianu, potrivit sursei citate.

Ion Iliescu a condus România în trei mandate, devenind primul și singurul președinte ales chiar din primul tur al alegerilor libere. Cu toate astea, numărul celor care au venit să îi aducă un ultim omagiu a fost mult mai mic, iar absenteismul s-a remarcat și în instituția prezidențială a statului. Doi deținători ai celei mai înalte funcțiii în stat au ales să nu participe la funeralii.