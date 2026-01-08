A început plata primelor pensii în euro în Bulgaria. Polițiștii, mobilizați pentru a asigura paza oficiilor poștale și a băncilor

Bulgaria a început miercuri, 7 ianuarie, plata primelor pensii în euro, după trecerea la moneda unică. Potrivit presei bulgare, polițiștii au fost mobilizați pentru a asigura paza oficiilor poștale și băncilor.

Procesul de plată a pensiilor se va încheia pe 20 ianuarie, a anunțat biroul de presă al Institutului Național de Asigurări Sociale (NSSI), potrivit BTA.

Măsura se aplică plăților în numerar, care vor fi efectuate ca de obicei la oficiile poștale din întreaga țară. Viramentele pensiilor aferente lunii ianuarie către conturile pensionarilor care își primesc banii prin transfer bancar vor fi realizate într-o singură zi, pe 7 ianuarie.

Bulgaria a aderat oficial la zona euro la 1 ianuarie 2026.

Pe 6 ianuarie, șeful nou-înființatului Centru de Coordonare pentru Euro, Vladimir Ivanov, a dat asigurări că plata pensiilor în euro se va desfășura fără probleme.

Aproximativ 71% dintre pensionari își primesc pensiile prin transfer bancar, în timp ce restul le ridică de la oficiile Poștei Bulgare, a precizat acesta în cadrul unui briefing.

Ministerul de Interne al țării a anunțat că poliția aplică măsuri sporite de securitate în jurul oficiilor poștale și al băncilor din întreaga țară, în contextul plății primelor pensii în euro.

Data plății indemnizațiilor de șomaj în prima lună a anului este 15 ianuarie.

Informațiile privind toate tipurile de plăți efectuate de NSSI către persoanele asigurate și pensionari sunt actualizate lunar și sunt disponibile pe site-ul instituției, în secțiunea „Calendarul plăților”.