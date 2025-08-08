search
Vineri, 8 August 2025
Adevărul
Crin Antonescu îl atacă pe Nicușor Dan în prima reacție după moartea lui Iliescu. „N-are nici curajul să aprindă o lumânare”

Publicat:

Crin Antonescu a lansat vineri un nou atac la adresa lui Nicușor Dan, pe care l-a criticat că s-a ascuns „în aceeași clădire cu defunctul”, în contextul funeraliilor fostului președinte Ion Iliescu. Situația e ironică, ținând cont că nici fostul candidat la alegerile prezidențiale nu a fost prezent la ceremonia de înmormântare și nici nu a avut vreo reacție legată de moartea lui Iliescu până astăzi. 

Crin Antonescu a transmis abia vineri condoleanțe apropiaților lui Iliescu FOTO Octav Ganea
Crin Antonescu a transmis abia vineri condoleanțe apropiaților lui Iliescu FOTO Octav Ganea

„După 20 de ani în care au condus România (Președinție, Instanțe, Parchete, Servicii), băsiștii și post-băsiștii «rezişti» fac scandal la catafalcul cu onoruri de stat. Se răfuiesc vitejește cu întâmplări de acum 35 de ani”, afirmă Antonescu într-o postare publică.

Acesta l-a ironizat pe președintele Nicușor Dan, despre care spune că „stă ascuns în birou, în aceeași clădire cu defunctul onorat conform legii”.

„N-are nici curajul să aprindă o lumânare (se supără tribul), nici să asume și să explice public absența (nu poate, e complicat, riști să te bâlbâi sau să uiți ce trebuia să spui)”, a mai scris el.

Antonescu a făcut apoi trimitere la faptul că Traian Băsescu ar fi cerut repunerea în drepturi în urma unei decizii CEDO, în contextul în care statul a organizat funeralii naționale pentru Ion Iliescu.

„Bolojan și… Băsescu însuși fac ceea ce bietul ascuns în biroul prezidențial nu e în stare. Dar… morții cu morții, viii cu viii! Băsescu cere casa, banii înapoi, pensia specială, SPP-ul etc. Atleții austerității se conformează urgent.”

În același mesaj, Crin Antonescu susține că nu a beneficiat de drepturi speciale, deși ar fi avut dreptul legal, și o numește o formă de solidaritate față de cetățenii afectați de măsurile de austeritate:

„Nu am solicitat pensia specială care, conform legii, mi se cuvine după 6 mandate de parlamentar (după cum nu am solicitat și nu am beneficiat de locuință de protocol, ca președinte al Senatului sau ministru). Cred că sunt singurul caz, dar nu-mi pare rău. E o modestă formă de solidaritate cu toți cei chemați azi cu japca la austeritate, ca să plătim, între altele, drepturile redobândite ale domnului Băsescu.”

Fostul președinte PNL a încheiat mesajul cu o ironie la adresa actualei administrații.

„E normal. Băsiștii și urmașii lor, ca și simpatizanți pe care nu-i bănuiam, au câștigat alegerile. Fie primit, pentru ca administrația Dan–Bolojan să-și poată salva obrazul. Căci respectul și simpatia pentru turnătorii fostei Securități se țin cu cheltuială. Noi ne vom răfui înainte cu Iliescu, viu sau mort.”

În cele din urmă, acesta a transmis și un mesaj de condoleanțe pentru Ion Iliescu.

„P.S.: Despre Ion Iliescu, mai târziu. Azi, doar creștinescul «Dumnezeu să-l ierte!» și tăcerea cuviincioasă, o clipă, în fața morții”, a conchis el.

Fostul președinte a murit marți, 5 august 2025, la ora 15:55, la 95 de ani, după două luni de spitalizare și trei zile în comă. Joi, în zi de doliu național, Iliescu a fost înmormântat cu onoruri militare, dar în absența soției sale și a președintelui Nicușor Dan.

Sicriul a fost depus la Palatul Cotroceni, de unde a pornit cortegiul funerar spre Cimitirul Militar Ghencea. Pe traseu Garda de Onoare a adus un ultim omagiu și a avut loc un incident izolat – un cetățean a strigat „Mai bine mort decât comunist!”.

Ceremonia de înmormântare a fost marcată de numeroase absențe notabile din rândul clasei politice, inclusiv a președintelui Nicușor Dan, a fostului șef de stat Klaus Iohannis, dar și al foștilor membri PSD Liviu Dragnea, Victor Ponta sau Mircea Geoană.

